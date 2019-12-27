Haberler » Güncel » Kılıçdaroğlu: 'Hepimiz 100. yılı büyük bir coşku ve heyecanla kutluyoruz' - Haber

Kılıçdaroğlu: "Hepimiz 100. yılı büyük bir coşku ve heyecanla kutluyoruz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılının büyük bir çoşku ve heyecanla kutlandığını bildirdi.

27.12.2019 23:01 | Son Güncelleme: 27.12.2019 23:06
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün 'ya gelişinin 100. yılının büyük bir çoşku ve heyecanla kutlandığını bildirdi.
Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 100. yılı etkinlikleri kapsamında, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Kapalı Salonu'nda düzenlenen programa katıldı.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin üzerinden 100 yıl geçtiğini söyledi.
Milli Kurtuluş Savaşı'nın ana omurgasının Ankara'da oluşturulduğuna dikkati çeken Kılıçdaroğlu, "Gazi Meclisimiz burada Kurtuluş Savaşını yönetmiştir. O nedenle hepimiz 100. yılı büyük bir coşku ve heyecanla kutluyoruz." dedi.
Kılıçdaroğlu, Avrupa ile yarışan bir başkenti inşa etmek için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Mansur Yavaş'ın seçildiğini ifade etti.
"O günkü birlik ve beraberlik ruhunu koruyacağız"
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise konuşmasında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği kutsal devlete ve Cumhuriyet'e sahip çıktıklarını, onun izinde olduklarını göstermek için 100 yıl öncesinde yapılan karşılama töreninin birebir aynısını düzenlemeye çalıştıklarını söyledi.
Ankara'nın, Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde ve emin ellerde olduğunu ifade edenYavaş, "O günkü birlik beraberlik ruhunu 100 yıl sonra daha da yükselterek koruyacağız. Biz bu emaneti çok daha yükseklere taşımak durumundayız. Ankaramızı, başkentimizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği başkenti dünyada yarışır başkentler arasına sokmak en büyük hedefimiz olmalıdır." diye konuştu.
Konuşmaların ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu beraberindeki heyetle "Kızılcagün: Bir Cumhuriyetin Doğuşu" adlı tiyatral gösteriyi izledi. Kılıçdaroğlu daha sonra Liselerarası Resim Yarışması'nda dereceye girenlere ödül takdim etti.
Program, Manga grubunun konseriyle sona erdi.
Kılıçdaroğlu:

Mustafa Kemal Atatürk, Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

23:29   ATAŞEHİR'DE YANGIN MAHALLELİYİ SOKAĞA DÖKTÜ(Ek Görüntü) - Haber
23:28   ATAŞEHİR'DE YANGIN MAHALLELİYİ SOKAĞA DÖKTÜ - Haber
23:27   Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı - Haber
23:27   İSTANBUL'DA MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI - Haber
23:27   Kocaeli cumhurbaşkanı erdoğan körfez hereke halı ve ipekli dokuma fabrikasını ziyaret etti - Haber
22:12   İstanbul'da park halindeki TIR çalındı - Haber
21:40   Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobili tanıttığı gün Cem Yılmaz'ı geride bıraktı - Haber
21:00   4 aylık hamile kadın çocuğunun gözü önünde öldürüldü - Haber
20:29   Adana'da sağanaktan zarar görenlerin hesabına biner lira yatırıldı - Haber
19:50   Son Dakika: Fahrettin Altun: Libya hükümeti, Türkiye'nin askeri desteğini talep etti - Haber
27.12.2019 23:30:36