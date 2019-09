Kılıçdaroğlu: "Herkesi kucaklayan, her sorunu çözmek için mücadele eden bir siyaset anlayışı...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İmranlı Belediyesinin düzenlediği halkla buluşma programında vatandaşlara hitap etti."Siyasette yeni bir ufuk açıyoruz. Eski siyaset anlayışını bir tarafa bırakıyoruz. Kavgadan uzak, gerilimden uzak, insanı seven, görüşü ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, kimliği ne olursa olsun herkesi kucaklayan, kadın-erkek, yaşlı-genç demeyen, herkesi kucaklayan, herkesin sorununa eğilen ve her sorunu çözmek için mücadele eden bir siyaset anlayışı getiriyoruz""Bu siyaset anlayışının özünde yatan şudur. Özünde yatan kul hakkı yememektir. Özünde yatan, harcanan her kuruşun hesabını millete ermektir""Zaman zaman belki Suriyelilere kızıyorsunuz. Niye geldiler buraya diyorsunuz. Elimizden işimizi aldılar, ağzımızdan ekmeğimizi aldılar diye kızıyorsunuz. Kızacağınız Suriyeliler değil, Suriyelileri buraya getirenlere kızacaksınız"