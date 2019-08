Kılıçdaroğlu: Herkesi kucaklayan siyaseti başlatacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, " Türkiye 'de herkesi kucaklayan siyaseti başlatacağız. Biz yeni siyaset anlayışını başlatmak istiyoruz. Kavgadan uzak siyaset anlayışı; gerilimden, kavgadan bıktık" dedi.Ankara'dan uçakla Trabzon'a gelerek, kara yoluyla Rize'nin Fındıklı ilçesine geçen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediye binası önünden halka seslendi. Türkiye'ye yeni siyaset anlayışını getirmek istediklerini belirten Kılıçdaroğlu, herkesin yaşam tarzına, inancına, kimliğine sonuna kadar saygılı olacaklarını ve herkese hesap vereceklerini söyledi. Halka hizmetin, siyasetin değişmez amacı olması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Biz herkesin emeğine, alın terine değer veririz. Çocuklarımız bizim geleceğimizdir, çocuklarımızın iyi yetişmesi için elimizden gelen her türlü çabayı gösteririz. Bu ülke, güzel bir ülke olacaksa bu çocuklar sayesinde olacak. Yeni bir siyaset anlayışını Türkiye'ye getirmeyi istiyoruz. Buradan söylüyorum; en ufak bir endişe duymayınız. Herkesin yaşam tarzına, inancına, kimliğine sonuna kadar saygılı olacağız. Türkiye coğrafyasında hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Fakire yardım yaparken, fakirin fakirliğini teşhir etmeyeceksiniz. Yeni ufuk açacağız siyasette" diye konuştu.'SİYASETÇİ KİBRİYLE TOPLUMA FAYDALI OLMAZ'Siyasetçinin kibirden uzak siyasetle herkese hesap vermesi gerektiğini, kibirle topluma faydası olmayacağını vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:"Siyasetçi; toprağını, insanını, doğasını, ağacını sevecek ve koruyacak. Sizin bir özelliğiniz var; derelerinize sonuna kadar sahip çıktınız. Burası çevre konusunda duyarlı. Fırtına Vadisi'ni, derelerin özgürce akmasını gördük. Kibirden uzak bir siyaset, siyasetçinin vatandaşın arasında olması. Siyasetçi kibriyle topluma faydalı olmaz. Biz her kuruşun hesabını millete vereceğiz. Saydam, güzel bir yönetim istiyoruz. Belediye başkanımızın harcadığı ve aldığı her para millet tarafından ödenmiştir. Saray için de öyle. Bakanlar, milletvekilleri için de öyle. Biz aylık alıyoruz, aldığımız aylığı kim ödüyor? Siz ödüyorsunuz. Demokrasinin gerçek anlamda varlığı hesap vermekten geçer. Hesap veriyorsa bir siyaset anlayışı orada kibir yoktur, halka saygı vardır."'ÇAYDA TABAN FİYAT OLMAK ZORUNDA'Çay ve fındığın, ülkenin ciddi sorunu olduğunu, Rize milletvekillerinin çayı ve kentin sorunlarını gündeme getirmediğini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Çayda da taban fiyat olmak zorundadır. Her ilin bir sorunu var; ama sadece Rize'nin sorunu yok. Bizim Afyon milletvekilimiz Rize ile ilgili önerge veriyor. Peki Rize'nin seçtiği 2 milletvekili yok mu? Rize'nin şu sorunu var, diye dile getiriyor mu? Burada çay konusunda özel toplantı yaptık. Bütün bunların hepsini biliyorum. Fındık, çay bu ülkenin ciddi sorunu. Çay olmaza Rize olmaz, fındık olmasa Karadeniz olmaz. İki ürünü üreten bütün üreticilere, her türlü desteğin verilmesi lazım" dedi.'ATATÜRK, 82 MİLYONUN ORTAK PAYDASIDIR'Fındıklı'da, 'Millet Bahçesi' olan parkın ismini '100'üncü Yıl Atatürk Parkı' olarak değiştiren belediyenin astığı tabelanın kaymakamlık talimatıyla kaldırılmak istenmesine de değinen Kılıçdaroğlu, "'Atatürk Parkı' diyorlar. Mustafa Kemal Atatürk, 82 milyonun ortak paydasıdır" diye konuştu.ARHAVİ'DE KONUŞTUFındıklı'dan sonra Artvin'in Arhavi ilçesine geçen CHP lideri Kılıçdaroğlu, belediye binası önünden halka seslendi. Türkiye'de herkesi kucaklayan siyaseti başlatacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Biz yeni bir siyaset anlayışını başlatmak istiyoruz. Kavgadan uzak bir siyaset anlayışı, herkesi kucaklayan bir siyaset anlayışı. Gerilimden, kavgadan bıktık. Sabah, öğle, akşam her türlü hakaretten bıktık. Onlar ne derlerse desinler, biz yolumuzdan sapmayacağız. Rahmetli babam derdi; 'Oğlum sen doğru dur, eğri belasını bulur' diye. Biz doğru durup, durmaya da devam edeceğiz. Hesap vermek aynı zamanda bir belediye başkanının onurlu bir görevidir. Kibirli insan hesap vermez. Kibirli insan, insana tepeden bakar, beğenmez. Oysa biz, harcanan her kuruşun hesabının verilmesini istiyoruz" dedi.'TÜRKİYE'NİN HER TARAFINA BAHAR GELECEK'Hükümete yönelik eleştirilerde bulunan Kılıçdaroğlu, "Havalimanı, hastane yapıldı; ne kadar harcandı, kimse bilmiyor. Söylemiyorlar. Bunu vatandaş olarak bilmeye hakkım var. Allah'ın izniyle göreceksiniz, Türkiye'nin her tarafına bahar gelecek. Bu güzel coğrafyada hepimizin huzur içinde yaşaması lazım. Herkesin kimliği, şerefidir. İnancı, yaşam tarzı her ne olursa olsun, bize saygı duymak düşer. Siyasetçinin görevi ise insanların kimliği ile inancı ile uğraşmak değildir. Siyasetçinin görevi; vatandaşın çocuğu işsizse ona iş bulacak, üretiyorsa taban fiyat verecek, fındıksa buğdaysa afyonsa hayvancılıksa hakkını teslim edecek. 17 yılın sonunda şimdi bakıyoruz; mercimek, nohut, fasulye, canlı hayvan dışarıdan. Her şey dışarıdan. Bu güzel memlekette bunlar yetişmiyor mu? İşsizlik geldi 8,5 milyona dayandı. Bütün Türkiye'de yeni siyaset, herkesi kucaklayan siyaset ve herkese saygılı bir siyaseti başlatacağız. Güzellikleri göreceksiniz" diye konuştu.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından Hopa ilçesine hareket etti.