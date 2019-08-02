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Kılıçdaroğlu: Herkesi kucaklayan siyaseti başlatacağız (4)

ARTVİN BELEDİYESİNİ ZİYARET ETTİCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Artvin Belediyesi'ni ziyaret etti, vatandaşlara seslendi.

02.08.2019 20:09 Kılıçdaroğlu: Herkesi kucaklayan siyaseti başlatacağız (4)

ARTVİN BELEDİYESİNİ ZİYARET ETTİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Artvin Belediyesi'ni ziyaret etti, vatandaşlara seslendi. Türkiye'ye baharı getireceklerini, herkesin mutlu olacağı bir Türkiye inşa edeceklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Bu memlekette ne zamandan beri et ithalatı, canlı hayvan ithalatı başladı. Bu memlekette çiftçimi bitti? Sorun çiftçiye derdin nedir diye, perişan vaziyette. Şapkayı önümüze koyup düşünmemiz lazım. Allah'ın izniyle ilk seçimlerde Türkiye'ye baharı getireceğiz. Bahar kadar güzel bir mevsim var mı? Artvin'e baharı getirdiniz, buraya geldim sizlere teşekkür etmek için. Artvin de huzur bulacaktır inşallah. El birliğiyle herkesin mutlu olduğu bir Türkiye inşa edeceğiz" dedi.
Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Kılıçdaroğlu'na, TBMM önünde fotoğrafı olan Mustafa Kemal Atatürk'ün üç boyutlu tablosunu hediye etti. Kılıçdaroğlu, CHP Artvin il Başkanlığını ziyaret ettikten sonra geceyi geçirmek üzere Kafkasör Yaylası'na hareket etti.



Kemal Kılıçdaroğlu, Artvin Belediyesi, Artvin, Politika

Kaynak: DHA

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