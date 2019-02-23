23 Şubat 2019, 17:28
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Kılıçdaroğlu: "Herkesin Kazandığı ve Huzur İçinde Yaşadığı Bir Türkiye'yi El Birliğiyle İnşa Etmek...

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANTALYA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek'in proje tanıtım toplantısında konuştu.

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANTALYA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek'in proje tanıtım toplantısında konuştu. -4- Muhittin Böcek, Antalya, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
Kaynak: AA