Kılıçdaroğlu: "Herkesin Kazandığı ve Huzur İçinde Yaşadığı Bir Türkiye'yi El Birliğiyle İnşa Etmek...

- <a class='keyword' href='/chp/' title='CHP'>CHP</a> Genel Başkanı <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/kemal-kilicdaroglu/' title='Kemal Kılıçdaroğlu'>Kemal Kılıçdaroğlu</a>'nun konuşması ANTALYA - CHP Genel Başkanı <a class='keyword' href='/kemal-kilicdaroglu/' title='Kemal Kılıçdaroğlu'>Kemal Kılıçdaroğlu</a>, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/antalya/' title='Antalya'>Antalya</a> Büyükşehir Belediye Başkan adayı <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/muhittin-bocek/' title='Muhittin Böcek'>Muhittin Böcek</a>'in proje tanıtım toplantısında konuştu. -4-