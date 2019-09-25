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Kılıçdaroğlu, hesap uzmanı yıldırım'ın cenaze törenine katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, emekli hesap uzmanı Tolga Yıldırım'ın cenaze törenine katıldı.

25.09.2019 13:51Kılıçdaroğlu, hesap uzmanı yıldırım'ın cenaze törenine katıldı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, emekli hesap uzmanı Tolga Yıldırım'ın cenaze törenine katıldı. Tedavi gördüğü hastanede 68 yaşında yaşamını yitiren Yıldırım'ın cenaze namazı Kadıköy Moda Cami'nde öğle namazının ardından kılındı. Cenazede Yıldırım'ın eşi Müjgan Yıldırım, kızları Ufuk Yıldırım Altaş, Başak Yıldırım, Burcu Yıldırım Kutlualp ile damatları Hasan Hüseyin Altaş, Emir Kutlalp taziyeleri kabul etti. Müjgan Yıldırım'ın güçlükle ayakta durduğu görüldü.

Cenazeye Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi'nin yanı sıra yakınları da katıldı.

"ONSUZ HAYAT ÇOK ZOR"

Müjgan Yıldırım, "Son üç hafta kemoterapi aldı. İşinin başındaydı . Savaşçıydı, bu dünyadan bir melek geçti. O kadar müstesna bir insandı. Ben 45 yıldır  beni incitecek kusur arıyorum ama yok, böyle bir insan yok. Acım çok büyük. Onsuz hayat çok zor" dedi.

Tolga Yıldırım cenazesi Karacaahmet Mezarlığına defnedildi.



- İstanbul

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Tolga Yıldırım, Güncel

Kaynak: DHA

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