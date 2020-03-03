Kılıçdaroğlu: Hiçbir zaman Suriye'deki rejimi savunmadık

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz hiçbir zaman demokrasiden ödün veren bir rejimi savunmadık, bundan sonra da savunmayız. Nerede insan hakları ihlali varsa oraya gözlerimizi diker ve bakarız. Hiçbir zaman Suriye 'deki rejimi savunmadık, savunmuyoruz da" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından önce Suriye rejiminin İdlib'deki saldırısında şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Şehitler nedeniyle alkış yapılmaması istendi. Kılıçdaroğlu, grup toplantısının kendisi için zor olduğunu belirterek, "Meseleyi nasıl anlatacaksınız, neler söyleyeceksiniz? Hepimizin yüreği kanıyor ve hepimiz ciddi bir gelecek endişesi taşıyoruz. Yönetilemeyen bir Türkiye gerçeği ile karşı karşıyayız" diye konuştu.

'DEFALARCA UYARDIK'

Söylenmesi gereken birçok şeyi söylediklerini, yapılması gereken çok şeyi yapmaya çalıştıklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Öneriler getirdik. 'Yapmayın, etmeyin' dedik. 5 madde getirdik, 7 madde getirdik, 3 madde getirdik, 'Buna göre davranın' dedik. Türkiye bulunduğu coğrafya itibarıyla sıradan bir coğrafyada değil. 'Bütün dünyanın gözlerinin olduğu stratejik bir bölgededir' dedik. Egemen güçlerin bu bölgeden nasıl kovulduğunu acaba bu ülkeyi yönetenler biliyorlar mı? Milli Kurtuluş Savaşı'nın hangi koşullarda verildiğini acaba biliyorlar mı? Defalarca uyardık, 'Egemen güçlerin bu bölgede taşeronluğuna soyunmak en büyük tehlikedir, egemen güçler bu bölgede operasyon yaparken maşa kullanırlar' dedik. 'Maşa konumuna Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni sokmayın' dedik. Defalarca söyledik, dilimizde tüy bitti" dedi.

'SURİYE'DEKİ REJİMİ SAVUNMUYORUZ'

Kılıçdaroğlu, hükümetin Suriye politikasını eleştirerek, "Komşumuz bir ülkenin rejimini değiştirmek için özel bir çaba harcıyorsunuz. Sanane kardeşim. Varsa bir sorun uluslararası kuruluşlar var. Gidersin Birleşmiş Milletlere, başka organizasyonlara, 'Suriye'de insan hakları ihlali var, bunu kabul etmiyoruz' dersin. Uluslararası arenaya taşırsın bunu. Biz hiçbir zaman demokrasiden ödün veren bir rejimi savunmadık, bundan sonra da savunmayız. Nerede bir insan hakları ihlali varsa oraya gözlerimizi diker ve bakarız. Hiçbir zaman Suriye'deki rejimi savunmadık, savunmuyoruz da. İstiyoruz ki bizim bölgemizde bütün komşularımızla barış içinde yaşayalım. Defalarca söyledim, yine söylüyorum; bir Mehmetçiğin tek tırnağı bile Suriye'den, Libya'dan ve İdlib'den değerlidir" diye konuştu.

'CHP KENDİ ÜLKESİNİN ÇIKARLARINI SAVUNUR'

Grup konuşmasına saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladıklarını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Çünkü biz 'Söz konusu vatansa gerisi teferruattır' anlayışındayız. Vatan ve bayrak kadar değerli bir şey yoktur. Bizim vatan, bayrak sevgimiz lafla değildir. Lafla olmaz. Egemen güçler neden CHP'yi sevmezler? Egemen güçler CHP'nin iktidar olmasını neden hiç istemezler? Çünkü bilirler ki CHP'ye istedikleri sözü geçiremezler. Çünkü CHP kendi ülkesinin çıkarlarını savunur" dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, herkesin eşit şartlarda askerlik yapmasını istediğini de sözlerine ekledi.