Kılıçdaroğlu: içimiz yana yana tezkereye evet diyeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sınır ötesine asker gönderme tezkeresiyle ilgili, "Tezkere bugün Meclis'te görüşülecek. Oradaki askerlerin burnu kanamasın diye tezkereye içimiz yana yana 'evet' diyeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu esnaf, sanayici, çiftçinin geçinemediğini, vatandaşların maddi sıkıntılar yaşadığını, işsizliğin en üst seviyelerde olduğunu söyledi.

'TEPKİ GÖSTERMİYORSAN ÇEKİLECEKSİN'

Kemal Kılıçdaroğlu, Trump'ın Türkiye'ye yönelik sözlere ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti devletini hiçbir güç tehdit edemez, ilk tepki bizden geldi, AK Parti'den tık yok. Niye yok, niye itiraz etmiyorlar? AK Parti'li kardeşlerimin bunu hafızalarının bir yerinde tutmaları lazım. Her taşının toprağının altında şehit kanı vardır. Tehdit ediliyorsan tepkini göstereceksin. Çekileceksin o zaman tepki göstermiyorsan, yönetemiyorsan" diye konuştu.

'TÜRKİYE YOKUŞ AŞAĞI UÇTU'

Kılıçdaroğlu, faizlerin geldiğini, doların yükseldiğini, zamların arttığını buna rağmen enflasyon rakamlarının yüzde 9 olarak açıklandığını bildirerek, "Direksiyon sallayan bütün şoförlerin sorununu biliyorum. Bu nedenle ben CHP Genel Başkanı olarak sizlerin oyuna talibim. Düne kadar diyorlardı ki 'vergiyi tabana yayacağız', şimdi 'zammı tabana yayacağız'. Özellikle AK Parti'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum; Fabrikalar kapanıyor, neden dışarıdan nohut, mercimek getiriyoruz? 'Siz bu kardeşinize yetkiyi verin faizle nasıl uğraşılır göreceksiniz. Türkiye şaha kalkacak, uçacak' diyordu. Türkiye yokuş aşağı uçtu" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, herkesin gündeminde Suriye konusunun olduğunu belirterek şunları söyledi:

"En başından beri 'Ortadoğu bataklığına girmeyin, Türkiye'nin orada ne işi var?' dedik. 'Suriye ile Ortadoğu ile dost olalım' dedik. Buralarla kavga etmenin anlamı yok, akrabalık, tarihi, kültürel bağlarımız var' dedik. Suriye, Irak, İran ile Türkiye bir araya gelip, Ortadoğu'yu bir barış adasına döndürebilirdi. ABD ve Rusya arasında neden gidip geliyoruz? En ağır hakaretlere maruz kalıyoruz. O ağır hakaretleri duyuyorlar, hala koşa koşa Amerika'ya gidiyorlar. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bu kadar ağır hakaretleri kabul etmiyoruz. Suriye politikalarından kim karlı çıktı? Amerika ve Rusya karlı çıktı. Türkiye zararlı çıktı. En büyük zararı da Suriye'deki Türkmenler gördü. Darmadağın ettiler onları. Ortadoğu bataklığı içinde debelenen bir Türkiye var. Suriye'de barışın olması için biz CHP olarak elimizden geleni yaptık."

'İÇİMİZ YANA YANA TEZKEREYE EVET DİYECEĞİZ'

Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek olan Irak ve Suriye'deki tüm terör örgütlerinin ülkemize bundan sonra da yönelebilecek saldırılarını bertaraf etmek amacıyla TSK'nın yurt dışına gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin, "Tezkere bugün görüşülecek. Oradaki askerlerin burnunun kanamaması için içimiz yana yana evet diyeceğiz. Yazıktır günahtır" diye konuştu.



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Haber: Nursima ÖZONUR/ANKARA, -