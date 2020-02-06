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Kılıçdaroğlu, İdlib'de şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.

06.02.2020 16:26 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:26Kılıçdaroğlu, İdlib'de şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.
CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun İdlib bölgesinde şehit düşen, Ulaştırma Uzman Çavuş Gökhan Orhan, Uzman Çavuş Halil Demir, Piyade Uzman Çavuş Onur Şükrü Özler, Ulaştırma Uzman Çavuş Uğur Katran, Piyade Uzman Onbaşı Kadir Yıldız, Piyade Uzman Çavuş Serkan Deprem ve İstihkam Onbaşı Uğur Kurt'un aileleri ile telefonda görüşerek, başsağlığı dileklerini ilettiği belirtildi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib, Politika

Kaynak: AA

Politika

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