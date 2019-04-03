Kılıçdaroğlu: İmamoğlu'nun Mazbatasının Verilmesi Gerekiyor

Kaynak: DHA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da resmi olmayan sonuçlara göre Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini önde tamamlayan Ekrem İmamoğlu'na mazbatasının bir an önce verilmesi gerektiğini söyledi.CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan açıklama yaptı. İstanbul halkının tercihini yaptığını kaydeden Kılıçdaroğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının bir an önce verilmesi gerektiğini hatırlatıyor ve bu sürecin sona erdirilmesinin, İstanbul'un ve ülkemizin yararına olacağının bilinmesini istiyorum" dedi.ANKARA, -