Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu arasındaki tartışmaya son noktayı koydu!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partinin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında başlayan kitap polemiğine noktayı koydu. Kılıçdaroğlu, "Örgütümüz iyi çalıştı, fedakarlıkla çalıştı. Başarıyı herkes sahiplenmek ister, yeter ki başarı olsun." diyerek tartışmaya girmeyi ve tartışmanın uzatılmasını doğru bulmadığını belirtti.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun danışmanı olan Necati Özkan'ın yazdığı 'Kahramanın Yolculuğu' isimli kitabı Canan Kaftancıoğlu Twitter'dan eleştirince tartışmalar başladı. İmamoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Kaftancıoğlu hakkında "Yorum yapmasını doğru bulmuyorum." dedi. Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek de konuyla ilgili olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na fikirlerini sordu. Kılıçdaroğlu tartışmayı doğru bulmadığını belirtti.

Yazar Deniz Zeyrek'in Sözcü gazetesinde yayımlanan "İstanbul'u makina mı kazandı?" başlıklı yazısında ilgili bölüm şu şekilde:

"Kılıçdaroğlu'nun kitap konusundaki görüşünü merak ettiğim için telefonda kendisine de sordum.

Tartışmaya girmeyi ve tartışmanın uzatılmasını doğru bulmadığını belirterek şunları söyledi:

'Örgütümüz iyi çalıştı. Fedakarlıkla çalıştı. Önyargıya kapılmaksınız, kendi içlerindeki kırgınlıkları bile bir kenara bırakıp birlikte durdular ve kazandılar. Herkes başarıyı sahiplenmek ister. Bazı aktörler başarıyı sadece kendi pencerelerinden görebilirler. Bunlar olur. Ancak önemli olan başarıyı kalıcı kılmak için çalışmaktır. Yeter ki başarı olsun.'"

Ayrıca Zeyrek, Kılıçdaroğlu'nun Kaftancıoğlu'na "Twitter mesajına gerek yoktu. Kitabın reklamını yapmış oldun. Sayende daha çok okunacak." diyerek sitem ettiğini de söyledi.

NE OLMUŞTU?

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan'ın 'Kahramanın yolculuğu' kitabına tepki göstermişti. Kaftancıoğlu, "Kahramandan daha çok kendilerini kahramanlaştırmaya çalışıyor. Kimse CHP'nin emeğine saygısızlık edemez." ifadeleriyle yazarı eleştirmişti.