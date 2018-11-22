Kılıçdaroğlu -İnce Görüşmesi Başladı

CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
ve Muharrem İnce
görüşmesi başladı.
CHP'nin 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'nin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi başladı. Kılıçdaroğlu, İnce'yi genel merkezdeki makamında kabul ediyor.
Görüşmede yerel seçimler ele alınacak. İnce, İstanbul
Büyükşehir Belediye başkan adayını parti üyelerinin belirlemesi gerektiğini dile getirmişti. Görüşmede İstanbul adayının da konuşulması bekleniyor.
Görüşmenin ardından Muharrem İnce basın mensuplarına açıklama yapacak. - ANKARA
22 Kasım 2018 Perşembe 12:12