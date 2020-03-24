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Kılıçdaroğlu: 'İş Yeri Kapananlara Maaş Ödensin'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Corona virüsüne karşı ekonomik açıdan alınması gerekli tedbirler kapsamında İşsizlik Sigortası Fonu aracılığıyla geçici süreyle kapatılmış işyerlerindeki çalışanlara asgari ücret ödenmesi çağrısı yaptı.

24.03.2020 08:46 | Son Güncelleme: 24.03.2020 08:47
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Corona virüsüne karşı ekonomik açıdan alınması gerekli tedbirler kapsamında İşsizlik Sigortası Fonu aracılığıyla geçici süreyle kapatılmış işyerlerindeki çalışanlara asgari ücret ödenmesi çağrısı yaptı Kılıçdaroğlu: ’İş Yeri Kapananlara Maaş Ödensin’

Kaynak: DailyMotion.com

Etiketler : Kemal Kılıçdaroğlu, Asgari Ücret, Güncel

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