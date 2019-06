Kılıçdaroğlu İstanbul seçimini değerlendirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Göreceksiniz, Ekrem İmamoğlu üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış olan İstanbul'u dünyanın en önemli markası yapacaktır." dedi.

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin ardından CHP Genel Merkezi önünde toplanan vatandaşlara hitap eden Kılıçdaroğlu, "Millet İttifakı'nda yer almamakla birlikte kendilerine destek veren AK Parti'lilere, ülkücülere, MHP'lilere, HDP'lilere, Saadet Parti'lilere" teşekkürlerini bildirdi.

Kılıçdaroğlu, tarihin en önemli süreçlerinden birini yaşadıklarını, farklı siyasal görüşlerde olmakla beraber demokrasi konusunda bir araya geldiklerini belirterek, "Yazdıkları destanın şu anda bütün dünyada yankılandığını, bundan daha güzel bir şey olamayacağını." vurguladı.

Kalabalığın "Mazbatayı ver, İmamoğlu'na mazbatayı ver" şeklindeki sloganları üzerine Kılıçdaroğlu, "Artık hiçbir güç mazbatayı vermemezlik edemez. Artık bu saatten sonra kapalı kapılar ardından hiç kimse millet iradesine darbe yapamaz. Artık saraylarda oturup, egemen olarak herkesi etkileyeceğini düşünenler halkın iradesine saygı duymak zorundadırlar." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, hiç kimseye "yuh" çekmeyeceklerini, çünkü adalet, hak ve hukuktan yana olduklarını, hakkı, hukuku ve adaleti her yerde ve ortamda savunacaklarını söyledi.

"Demokrasi çıtasını birlikte yücelteceğiz"

"Bu saatten sonra Türkiye süratle gerçek gündemine dönmelidir." diyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, geniş tanımlı işsizlerin 8 buçuk milyona yaklaştığını, bir milyonun üzerinde üniversite mezunu gencin iş aradığını belirtti.

İşçi, emekli, sanayici ve serbest meslek çalışanlarında hemen hemen toplumun her kesiminde büyük bir huzursuzluk olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Şimdi, hukukun üstünlüğünü birlikte yükselteceğiz. Demokrasi çıtasını birlikte yücelteceğiz. Birlikte mücadele edeceğiz. Bizim gücümüz demokrasilerdeki en büyük güçtür. Mücadelemizi kadınlarla birlikte yapacağız, mücadelemizi erkeklerle birlikte yapacağız, mücadelemizi çocuklarımızla birlikte yapacağız, mücadelemizi engellilerle birlikte yapacağız. 82 milyon, demokrasi sınavını verdik. Şimdi demokrasiyi yüceltme zamanı. Birlikte yücelteceğiz. Birlikte Türkiye'ye sahip çıkacağız. Birlikte insanlarımıza sahip çıkacağız. Birlikte sorunlarımıza sahip çıkacağız. Birlikte Türkiye'yi büyüteceğiz."

"Kazanan demokrasidir"

Kemal Kılıçdaroğlu, kalabalığın "Her şey çok güzel olacak" sloganları atması üzerine, bu sloganın İstanbul'da bir çocuk tarafından bulunduğunu ve güzel bir slogan olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Onun talebinin ve beklentilerinin karşılanması, aslında hepimizi yürekten sevindirdi. Düşünün, filinta gibi gencecik bir çocuğumuz 'Ekrem amca her şey çok güzel olacak.' diyor. Onun beklentileri karşılandı, her şey çok güzel oldu." diye konuştu.

Hiç kimsenin üzülmesini istemeyeceğini belirten Kılıçdaroğlu, "Ekrem Bey'in rakipleri kazanamamış olabilirler. Ama hiç kimse unutmasın, kazanan demokrasidir, kazanan Türkiye'dir, kazanan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir, kazanan Mustafa Kemal'in ve onun arkadaşlarıdır demokrasiyi getirmek isteyenler." dedi.

Kılıçdaroğlu, "Ankara'da tarih yazdıklarını ve Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildiğini" anımsatarak, "Yavaş'ın, Ankara'yı Cumhuriyet'in Ankara'sı, kuruluşun ve kurtuluşun Ankara'sı yapacağını" vurguladı.

"Göreceksiniz, Ekrem İmamoğlu da üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış olan İstanbul'u dünyanın en önemli markası yapacaktır." değerlendirmesinde bulunan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Ekrem Başkan önümüzdeki günlerde mazbatasını alacak, hakkı ikinci kez teslim edilecek. Tabii, her belediye başkanına da nasip olmaz. İkişer ay arayla ya da bir ay arayla iki kez arka arkaya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilmek de her kula nasip olmaz. Engel çıkarmak istediler, engeller aşıldı. Bundan sonra artık önünde hiçbir engel yok. Hiçbirimizin önünde hiçbir engel yok. Artık biz, birer demokrasi mücadelesi veren bu ülkenin saygın insanlarıyız. Herkesi kucaklayacağız, bizi eleştirenleri de. Hiç kimseye kin beslemeyeceğiz, öfke beslemeyeceğiz. Herkesi kucaklayacağız, kucaklayıcı bir dil kullanacağız, herkese saygı göstereceğiz, her düşünceye saygı göstereceğiz. Düşünün, CHP bundan sonra artık 82 milyonun partisidir, 82 milyonu kucaklayacaktır, 82 milyonun sorunlarına odaklanacaktır. CHP artık hiç kimseyi kimliğinden ötürü, inancından ötürü, yaşam tarzından ötürü ötekileştirmeyecektir. Herkesin kimliği kendi şerefi olacaktır. Herkesin inancına saygı duyulacaktır. Bizler bir arada huzur içinde yaşamak istiyoruz. Bizler bir arada hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye'de yaşamak istiyoruz. Bizler bir arada kadın-erkek eşitliği için mücadele edeceğiz, bunun için yaşıyoruz. Bizler bu toplumda hiç kimsenin aşsız, işsiz olmadığı, her evde tencerenin kaynadığı güzel bir Türkiye istiyoruz. Bizler belediye başkanlarımızın, yurttaşlar arasında hiçbir ayrım yapmadığı bir güzel belediye başkanlığı istiyoruz. Bizler Ankara'da, İstanbul'da, Antalya'da, Mersin'de, Aydın'da, İzmir'de Türkiye genelinde huzurlu, barış içinde bir Türkiye'yi inşa etmek istiyoruz."

Kılıçdaroğlu, yollarının uzun fakat güzel olduğuna, kararlı olduklarına vurgu yaparak, adalet yürüyüşünde Maltepe'de, "Geldik bir duvara dayandık, şimdi o duvarı yıkacağız." dediğini anımsattı.

Kemal Kılıçdaroğlu, "O duvar parça parça yıkılıyor. Demokrasinin önündeki bütün engelleri kaldıracağız, birlikte kaldıracağız, huzur içinde kaldıracağız, barış içinde kaldıracağız, herkesi kucaklayarak kaldıracağız. ve herkese şunu söyleyeceğiz, herkesin düşüncesi saygındır ve her düşünceye saygı göstermek de bizim temel görevimizdir. Demokrasi içinde yürüyeceğiz, demokrasi için yürüyeceğiz." dedi.

Adalet yürüyüşünde güvenliği sağlayan güvenlik güçlerine teşekkür eden Kılıçdaroğlu, "Son seçimlerde, ondan önceki seçimlerde bizim güvenliğimizi yine polis arkadaşlarımız sağladılar. Onların 3600 ek göstergesini bütün seçim meydanlarında dillendirdim, bundan sonra da dillendireceğim. Bütün güvenlik güçlerine yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar." diye konuştu.

