Kılıçdaroğlu: İşten çıkarma yasağına Meclis’te destek vermeye hazırız

Koronavirüsle mücadelede kapsamında önemli açıklamalarda bulunan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, evde kalanların geçimlerini sağlayacak ekonomik önlemlerin iktidar tarafından alınması gerektiğini söyledi. AK Parti hükümetine seslenen Kılıçdaroğlu, işten çıkarma yasağı öngören bir düzenlemenin Parlamentoya gelmesidurumunda tam destek vermeye de hazır olduklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun ekonomiyi ilgilendiren açıklamaları şöyle:

Bu süre içinde evde kalanların geçimlerini sağlayacak ekonomik önlemlerin de doğrudan iktidar tarafından alınması gereklidir. Gerek vatandaşların geçim ihtiyaçları, gerek sektörlerin ekonomik destek ihtiyaçları konusunda, daha önce önerdiğimiz önlemlerin de derhal alınması zorunludur.

Sayın Erdoğan da 27 Mart 2020 tarihli açıklamasında "İnsanlığın karşı karşıya kaldığı bu krizin üstesinden gelebilmek için daha çok fedakarlık yapmamız gereken bir döneme girdik" demiştir. Bu kapsamda "daha çok fedakarlık" yapması gereken kesimlerin başında hazine garantili köprü, tünel, yol, hastane, havalimanı vb. işletmelerin işleticilerinin geldiğini de kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz. Bu kapsamda döviz kuruna endeksli ödemelerin doğrudan Türk lirasına çevrilerek bir yıl süreyle ertelenmesi, geçiş garantisinin askıya alınması işleticilerin de yapmak isteyeceği bir fedakarlıktır.

"FATURALAR ERTELENMELİDİR"

Doğal gaz ve elektrik dağıtım şirketlerinin yapması gereken fedakarlık da unutulmamalıdır. Bu kapsamda abonelerinin fatura ödemeleri, faizsiz olarak salgının kontrol altına alındığı tarihe kadar ertelenmelidir.

"İŞÇİ ÇIKARMA YASAĞINI DESTEKLERİZ"

TOBB, TÜSİAD, MÜSİAD ve TESK gibi kuruluşların üyeleri, çalışanlarının iş akdine son vermemeli, onlar da üzerlerine düşen fedakarlığa katlanmalıdırlar. Ayrıca süreç içinde yasal bir desteğe ihtiyaç duyulması halinde, (örneğin; salgın hastalık süresince işçi çıkarma yasağı öngören bir düzenlemenin Parlamentoya gelmesi gibi) Parlamentoda bu kararların alınması için tam destek vermeye de hazır olduğumuzu belirtmek isteriz.

Artık sorun "evde kal" aşamasından "evde tut" aşamasına geçmiştir. Bir an önce iktidarın bu önlemleri alması gerekmektedir.