Kılıçdaroğlu: "(İyi Parti İle) Görüşmeler Devam Ediyor"

12 Aralık 2018 Çarşamba 13:27



12 Aralık 2018 Çarşamba 13:27

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti ile ittifak sürecinde gelinen son noktaya ilişkin, "Görüşmeler devam ediyor. Umarım güzel şeyler olur. Türkiye bu ittifak görüşmelerini başarıyla sonuçlandırır, benim de en büyük arzularımdan birisi bu" dedi.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ile İşçi Sendikaları, Meslek Kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından Türkiye Barolar Birliği Litai Otel'de düzenlenen "İnsan Haklarında Eşitlik ve Adalet Çalıştayı"na katıldı. Programdan ayrılırken basın mensuplarının sorularını cevaplayan Kılıçdaroğlu, İYİ Parti ile ittifak sürecinde gelinen son noktaya ilişkin soru üzerine, "Görüşmeler devam ediyor. Umarım güzel şeyler olur. Türkiye bu ittifak görüşmelerini başarıyla sonuçlandırır, benim de en büyük arzularımdan birisi bu" dedi. - ANKARA