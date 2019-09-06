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Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu'na verilen cezayı yorumladı: İstanbul seçimlerinin intikamı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasına tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kararı kabul etmiyoruz. Bu karar İstanbul seçim sonucunun intikamı" açıklamasında bulundu.

06.09.2019 17:07

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na 5 ayrı suçtan 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası verilmesiyle ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dan açıklama geldi.

Kararı kabul etmediğini belirten Kılıçdaroğlu, " Hangi görüşten olursa olsun ben adalet arayışını sağlayacağım ve gerçekleştireceğim. Bu ülkede adaletsizlik hukuksuzluk olmamalı. Bu toprakların ruhuna aykırıdır. Düşünce özgürlüğü zenginliktir. Farklı düşünce olmadığı takdirde ülke zenginliği kaybeder. Adaletsizlik ülkenin itibarını zedeler. Benim üzüntüm adaletin bu ülkede yok olmasına." dedi.

"İSTANBUL SEÇİMLERİNİN İNTİKAMI"

Bu kararın İstanbul seçim sonucunun intikamı olduğunu da öne süren Kılıçdaroğlu, "Düşünceler bizim zenginliğimizdir. Neden farklı düşünüyorsun diye kalkıyor ceza veriyorsunuz. Niçin? İstanbul seçimlerinde başarılı oldu diye. Kimden intikam alacağız. Canan Kaftancıoğlu'dan. Hangi gerekçeyle? Mahkemeye çıkıyor. Mahkemede söylenmesi gereken her şeyi söyledi. Üstelik Nazım Hikmet'in dizeleriyle de bitirdi.

Nazım Hikmet kim? O da haksızlığa uğramış bir yazardır. Bir şairdir. Dünya çapında bir şairdir. Türkiye'nin 21. yüzyılda adaletsizliğe tahammül eden bir ülke olmadığını artık herkesin kabul etmesi lazım. Siyasetin de kabul etmesi lazım. İktidar sahiplerinin de kabul etmesi lazım. Adaletsizlik sadece Türkiye'nin itibarını zedeler." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Kaftancıoğlu'na toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası verildi. Kaftancıoğlu karar onanırsa cezaevine girecek. Kararı değerlendiren Kaftancıoğlu adliye önünde yaptığı açıklamada "Kararlar saray odalarında alınıyor. Bu dava İstanbul'u, İstanbul halkına kazandıranları cezalandırma davasıydı. Bu karar İstanbul halkını cezalandırmaktır. Vesayet sistemi bitene kadar susmayacağız." dedi.

Öte yandan Kaftancıoğlu'nun bir önceki duruşmada okuğu şiir ceza indirimi uygulanmamasına gerekçe gösterildi.

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