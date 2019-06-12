Kılıçdaroğlu Kağıthane'de konuştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Nurtepe Mahallesi'nde seçim otobüsü üzerinden vatandaşlara hitap etti.Kılıçdaroğlu yaptığı konuşma sırasında "Vatandaşların, 'hak, hukuk, adalet' sloganları üzerine, "Şimdi bunu ayın 23'ünde gerçekleştireceğiz. Elimizden alınan bir hakkı İstanbullular hak sahibine iade edecekler. Bu açıdan size inanıyorum, size güveniyorum. Sizler demokrasi mücadelesi yapıyorsunuz, adalet mücadelesi yapıyorsunuz, hak mücadelesi yapıyorsunuz, hukuk mücadelesi yapıyorsunuz yani insanlık mücadelesi yapıyorsunuz. O nedenle size yürek dolusu sevgilerimi saygılarımı sunuyorum." diyerek sözlerine başladı.

"EKREM İMAMOĞLU 16 MİLYON İSTANBULLU'NUN BELEDİYE BAŞKANIDIR"

Kılıçdaroğlu, "Ayın 23'ünde sandığa gideceğiz. İnanarak gideceğiz. Komşularımızı alacağız, yakınlarımızı alacağız, dostlarımızı alacağız, arkadaşlarımızı alacağız, hangi partiye oy vermişse vermiş vatandaşa diyeceğiz ki, 'Ayın 23'ündeki seçimler sıradan bir seçim değil. Bu bir hakkı sahibine teslim etme seçimidir. Bu bir parti seçimi değildir. Bu bir adalet seçimidir, bu bir hak seçimidir, bu bir hukuk seçimidir, bu bir insanlık seçimidir.' diyeceğiz ve götüreceğiz sandığa. Kime oy vereceğiz? Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğiz. Hakkın sahibi olan Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğiz. Ekrem İmamoğlu bu saatten sonra sadece CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkanı değildir, Ekrem İmamoğlu 16 milyon İstanbullunun belediye başkanıdır. Seçilmiş belediye başkanıdır. Alnının teriyle kazanmış bir belediye başkanıdır. Kapalı kapılar ardında, siyasal baskılarla hakkı elinden alındı, mazbatası elinden alındı. Alınan mazbatayı İstanbullunun iradesi götürecek tekrar hak sahibine teslim edecektir, yani Ekrem Bey'e teslim edecektir." diye konuştu.

"EKREM BEY'E OY VERMEMİŞ BİR KİŞİYİ İKNA EDECEKSİNİZ"

Kılıçdaoğlu, "Sizden bir şey istiyorum sadece, geçen seçimlerde yani Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde, Ekrem Bey'e oy vermemiş bir kişiyi ikna edeceksiniz, bir kişiyi. Sadece bir kişiyi ikna etmenizi istiyorum. Bu komşunuz olabilir, yakınınız olabilir, bakkalınız olabilir, kasabınız olabilir, yoldaki bir arkadaşınız olabilir, kahvede tanıştığınız bir arkadaşınız olabilir. Bir kişiyi ikna edeceksiniz her biriniz. Diyeceksiniz ki, 'Haktan yana mısın? Hukuktan yana mısın? Adaletten yana mısın? İnsanlıktan yana mısın?' O zaman diyeceksiniz ki, 'Gel, şu bozulan adalet terazisini yeniden düzeltelim. Beraber düzeltelim. Hakkı, hukuku ve adaleti birlikte sağlayalım.' diyeceksiniz ve ikna edeceksiniz. Söz mü?" şeklinde konuştu.

İPTAL EDERLERSE BİR DAHA SEÇECEĞİZ

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekrem Bey adına ben size söz veriyorum. Ekrem İmamoğlu İstanbul'u yaşanabilir bir kent haline getirecektir. Ekrem İmamoğlu, İstanbul'u gerçekten de bir dünya kenti haline getirecektir. Ekrem İmamoğlu caddelerinde, sokaklarında uyuşturucunun satılmadığı bir kent haline getirecektir İstanbul'u. ve Ekrem İmamoğlu, İstanbul'u yeniden yeşilliklerle, bahçelerle bağlarla tanıştıracaktır. Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a insan sevgisini, dostluğunu getirecektir. Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da hiç kimsenin ötekileştirilmediği güzel bir kenti yeniden inşa edecektir. Ben ona güveniyorum, siz de ona güvenin. Bizler yeniden Ekrem İmamoğlu'nu Belediye Başkanı seçeceğiz. İptal ederlerse bir daha seçeceğiz. Dünyaya şu mesajı vereceğiz, 'Bütün baskılara rağmen, kapalı kapılar ardında kurulan bütün kumpaslara rağmen İstanbul'da İstanbullu demokrasiden yana, haktan yana, hukuktan yana oy kullandı ve yeniden, bir daha Ekrem İmamoğlu'nu Büyükşehir Belediye Başkanı seçti.' Söz mü? Size söz veriyorum bu mesajı dünyanın her tarafına ulaştıracağım. Bu da benim size sözüm olur."

Kaynak: DHA

- İstanbul