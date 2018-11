Kılıçdaroğlu: Kapatın Milli Eğitim Bakanlığı'nı, Yetkiyi Öğretmenlere Verin

24 Kasım 2018 Cumartesi 14:44



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Eğitime her türlü kaynağı aktarmalı, eğitimin önündeki tüm engelleri kaldırmalıyız. Eğitimde reforma karşı olan bir Milli Eğitim Bakanlığı var. Milli değil ve reforma karşı. Bugün Türkiye'de sağlıklı bir eğitim sistemi yok. Bakana göre eğitim politikası olur mu? Kapatın Milli Eğitim Bakanlığını, yetkiyi öğretmenlere verin sistemi çok daha güzel yapar ve yönetirler" dedi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen "24 Kasım Öğretmenler Günü" buluşmasında konuştu."EĞİTİMDE REFORMA KARŞI OLAN BİR MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VAR"Eğitimdeki sorunlara değinen Kılıçdaroğlu, "Eğitime her türlü kaynağı aktarmalı, eğitimin önündeki tüm engelleri kaldırmalıyız. Eğitimde reforma karşı olan bir Milli Eğitim Bakanlığı var. Milli değil ve reforma karşı. Bugün Türkiye'de sağlıklı bir eğitim sistemi yok. Bakana göre eğitim politikası olur mu? Bugün Türkiye'de hiçbir anne ve baba çocuğunun eğitiminden memnun değil" dedi."SİYASETÇİLER, GÜZEL LAFLAR EDECEKTİR. PALAVRA"Kılıçdaroğlu, "Öğretmeni el üstünde tutup yüceltmeliyiz. Bugün, Öğretmenler Günü eminim bütün siyasetçiler, güzel laflar edecektir. Bunlar büyük ölçüde palavra. Günü kurtarma lafları. Gerçek nedir? Sorunları ortaya koyup çözme iradesi olmalı" dedi."TORPİL İLE MÜDÜR MÜ OLUNUR? BİLGİ İLE OLUNUR"Kılıçdaroğlu, "Torpil ile müdür mü olunur? Bilgi ile olunur. Öğretmenlerin yüzde 22.36'sı 'geçinemiyorum ek iş yapıyorum' diyor. Öğretmenlerin bütün gücünü çocuklarımıza vermesi için ne yapmalıyız? Öğretmenler Meslek Kanunu çıkarmalıyız. Bununla ilgili hazırladığımız metni Parlamento'ya sevk ediyoruz. Kanun teklifi olarak vereceğiz. Bu kanun öğretmeni, toplumda daha saygın kılacak" dedi."24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NDE ÖĞRETMENLERE BİRER MAAŞ İKRAMİYE TEKLİFİ"Kılıçdaroğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere birer maaş ikramiye verilebileceği teklifinde bulunarak, "Öğretmenin geçim derdi olmamalı gücünü ve enerjisini çocuklarımızı daha iyi eğitmek için vermeli. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde birer maaş ikramiye verilebilir. 'Devletin bütçesinde büyük rakamlar para yok falan ...' yok öyle bir şey. Toplumun ortak talebidir bu. Öğretmene gelince para yok ama birilerine para var. Milyonlar akıyor bir yerlere. Niçin öğretmene vermiyoruz?" diye konuştu."ÜCRETLİ, SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN VAR. BÖYLE BİR REZALET OLAMAZ"Kılıçdaroğlu, "Ücretli, sözleşmeli öğretmen var. Böyle bir rezalet olamaz. Çocuklarımızı eğitmek için zaman harcıyor özel bir yetenek eğitim gerektirir. Niçin hepsi kadrolu değil? Bu ayıptan Türkiye'nin kurtulması lazım" dedi."SAYIŞTAY'IN 2017 RAPORUNA GÖRE, 153 BİN 640 ÖĞRETMEN AÇIĞI VAR"Kılıçdaroğlu, "Sayıştay'ın 2017 raporuna göre, 153 bin 640 öğretmen açığı var. Atama bekleyen 100 binlerce kişi var. Niçin atama yapmıyorsunuz? 'Tasarruf' deniyor. Her alanda tasarruf olur eğitimde olmaz. Bakanın altından çek aracı, uçan sarayı kes, sarayın masraflarını kes olsun sana tasarruf. Taşımalı eğitim de başka bir ayıp. nerede öğrenci varsa orada öğretmen olur. Taşımalı eğitime son verilmeli. 20 Temmuz'dan sonra pek çok öğretmenin görevine son verildi. Mahkemeye gittiler, takipsizlik kararları verildi niçin görevlerine iade edilmiyorlar? İade edilmemesi toplumda suçlu yargısı oluşturur. Bu en büyük haksızlıktır" diye konuştu."FETÖ'NUN ÖZEL OKULLARI VARDI O DÖNEMDEN BAŞLAYAN BİR UYGULAMADIR"Kılıçdaroğlu, "Sanki kamu okullarındaki, bütün sorunları çözdük özel okullara yardım yapılıyor. Bu da başka bir garabet. FETÖ'nun özel okulları vardı o dönemden başlayan bir uygulamadır. Yardımı yapacaksan devletin okulu var. Niye yardım yapmıyorsunuz?" dedi."KAPATIN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NI, YETKİYİ ÖĞRETMENLERE VERİN SİSTEMİ ÇOK DAHA GÜZEL YÖNETİRLER"Kılıçdaroğlu, "Kapatın Milli Eğitim Bakanlığı'nı, yetkiyi öğretmenlere verin sistemi çok daha güzel yapar ve yönetirler. Okul aile birliğine yasal statü vermeliyiz. Okulun sorunlarını onlar daha ciddi, yetkili çözmeye talip olsunlar" dedi.