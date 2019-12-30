Haberler » Politika » Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu ile Libya tezkeresi konusunda görüş alışverişinde bulundu - Haberler

Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu ile Libya tezkeresi konusunda görüş alışverişinde bulundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanlığına sunulan Libya tezkeresi için görüş alışverişinde bulunmak üzere Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti.

30.12.2019 17:30 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:30 Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu ile Libya tezkeresi konusunda görüş alışverişinde bulundu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanlığına sunulan Libya tezkeresi için görüş alışverişinde bulunmak üzere Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti.
Saadet Partisinin Balgat'taki çalışma ofisinde gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.
Görüşmede, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz ve Grup Başkanvekili Engin Özkoç da hazır bulundu.
Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu herhangi bir açıklama yapmadı.
Kılıçdaroğlu, çalışma ofisinden ayrılırken kendisini bekleyen yaşlı bir kadınla bir süre sohbet etti.

Politika

Kaynak: AA

Politika

Son Dakika Haberleri

19:18   İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haberler
19:13   Cezaevinden izne çıkıp firar eden koca dehşet saçtı - Haberler
19:10   Altıntaş'ta karla mücadele - Haberler
19:02   Japonya'nın yeni yıl geleneği, devasa pirinç keki - Haberler
18:55   Isparta'da yolcu midibüsü devrildi: 15 yaralı - Haberler
17:42   Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'e FETÖ davası! 18 yıl 6 ay hapsi istendi - Haberler
17:25   Banka soyguncusunun patlatmakla tehdit ettiği bomba sahte çıktı - Haberler
17:01   Şiddetli rüzgarın azizliği! İş hanının altından geçen vatandaşların ölümden döndüğü anlar kamerada - Haberler
16:50   Ümraniye'de cam fabrikasında patlama oldu, bir kişi hayatını kaybetti - Haberler
16:05   İstanbul'da ağaç, yolda yürüyen vatandaşların üzerine devrildi - Haberler
30.12.2019 19:23:56