Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu'nu Ziyaret Etti (2)

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun birlikte binadan çıkışıKemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasıTemel Karamollaoğlu'nun açıklamasıKılıçdaroğlu ile Karamollaoğlu'nun tokalaşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti. Ziyaret sonrası Kılıçdaroğlu ile Karamollaoğlu ortak açıklama yaptı. (2)
Saadet Partisi,Temel Karamollaoğlu,Kemal Kılıçdaroğlu
26 Kasım 2018 Pazartesi 16:54