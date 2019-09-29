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Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu ve İmamoğlu nikahta bir araya geldi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir nikahta bir araya geldi.

29.09.2019 17:50

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun kızı Kevser Bekaroğlu ile Talha Tuncer'in nikahında şahitlik yaptı.

NİKAHI İMAMOĞLU KIYDI

Temel Karamollaoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun kızı Kevser Bekaroğlu ile Talha Tuncer'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Florya Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen nikah törenine katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kıydığı nikahın şahitliklerini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, HDP Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Mithat Sancar ve Saadet Partisi Fatih İlçe Başkanı Muzaffer Serenli yaptı.

20 EYLÜL'DE GÖRÜŞME YAPMIŞLARDI

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Merkezi'ne giderek bir ziyaret düzenlemiş ve burada görüşme yapmışlardı.

Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu ve İmamoğlu nikahta bir araya geldi

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi, Politika

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