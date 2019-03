Kılıçdaroğlu Kartal'da Mitingde Konuştu

Kaynak: DHA

Haber-Kamera: Özden ATİK - Onur MERİÇ/ İstanbul , DHA CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kartal 'da CHP Karlıktepe Mahalle Birimi önünde toplananlara seslendi. Kılıçdaroğlu, "2 trilyon dolar vergi topladın, 70 milyar dolarlık özelleştirme yaptın, 500 milyar dolar borçlandın. Soru şu, beni niye soğan kuyruğuna mahkum ettin? Bunu herkesin sorması lazım" dedi.Kartal'daki halk buluşmasına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte CHP Kartal Belediye Başkan Adayı Gökhan Yüksel , CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan , CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu , CHP'ye katılan eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan da yer aldı. Seçim otobüsü üzerinden konuşan Kartal Belediye Başkan Adayı Gökhan Yüksel, Kartal'da yapacağı projelerinden bahsetti."SORUN VARSA, SORUMLUSU O SORUNU ÇÖZMEYEN ADAMDIR"Daha sonra halka seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kavgasız bir dünya istiyoruz. Birlikte yaşayacağımız bir dünya, bir Türkiye , bir İstanbul ve bir Kartal istiyoruz. O nedenle Kartallıların bu görevi yaparken, yani sandığa gidip oy verirken bütün bu gerçekleri düşünmelerini istiyoruz" dedi. Kılıçdaroğlu, "Türkiye'de beka sorunu" söylemlerine değinerek " 'Efendim Türkiye'nin beka sorunu var. Türkiye'nin beka sorunu varsa, 17 yıldır bu memleketi kim yönetti? Fransızlar, Kanadalılar mı yönetti? 17 yıldır yönetiyorsan ve Türkiye'nin beka sorunu çıkıyorsa, bunun sorumlusu her halde sensin. Esnaf, çiftçi, emekli, işsiz, sanatçı değil. Kim sorumlu? Dünyanın her tarafında bir sorun varsa, o işin sorumlusu, o sorunu çözmeyen adamdır" diye konuştu."SARAYDA OTURANLAR VATANDAŞA HİZMET EDEMEZ"Vatandaşın yetki verip iktidar koltuğuna oturttuğu kişi sorunu çözmüyorsa, sorunu çözme görevinin oy kullananlara düştüğünü söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Yarın gideceksiniz, diyeceksiniz ki '17 yıldır tek başına yönetiyorsun, ne istediysen aldın, istediğin kanunu çıkardın, istediğin kararnameyi çıkardın, istediğin valiyi tayin ettin, ne istediysen yaptın. 2 trilyon dolar vergi topladın, 70 milyar dolarlık özelleştirme yaptın, 500 milyar dolar borçlandın. Soru şu, beni niye soğan kuyruğuna mahkum ettin? Ne istediysen ben sana verdim. Her türlü parayı, imkanı verdim, saray dedin sarayı da verdim, niye beni soğan kuyruğuna soktun?' Bunu herkesin sorması lazım. Bu kuyruklar varlık kuyruğuymuş. Ben bilmez miyim o düşünceyi? Varlık kuyruğu olsa en başta sen yer alırdın, ben bunu bilmez miyim? Sarayda oturanlar vatandaşa hizmet edemez, sarayda oturanlar vatandaştan kopmuş insanlardır" şeklinde konuştu. Kılıçdaroğlu, sözlerinin sonunda vatandaşlardan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve CHP Kartal Belediye Başkan Adayı Gökhan Yüksel'e destek vermelerini istedi.Görüntü Dökümü-------------------------Kemal Kılıçdaroğlu konuşurken-Gökhan Yüksel konuşurken-Genel ve detaylar