Kılıçdaroğlu, "Kibrin karesi" deyip Erdoğan'ın galoş giydiği fotoğrafı gösterdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Artvin'de yaptığı konuşmada AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yüklendi. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın toprağa basarken galoş giydiği fotoğrafı gösterip "Bir siyasetçi nasıl olur da kendi ülkesinin toprağına galoşla basar" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Artvin Fındıklı'da halka hitap etti. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"YENİ BİR SİYASET ANLAYIŞI GETİRMEK İSTİYORUZ"

"Belediye başkanımız kapıya 7 ilke asmış. 7 ilkeyi belediyeyi ziyaret eden kardeşlerimin okumasını rica ediyorum. O ilkelerden bir sapma olursa hemen uyarsınlar. Yeni bir siyaset anlayışını ülkeye getirmek istiyoruz. Kucaklayıcı, ayrıştırmayan bir siyaset anlayışı ile hareket ediyoruz. Herkesin yaşam tarzına saygı duyan bir anlayış. CHP iktidara geldiğinde şunu şunu yapacak diye tehdit ediyorlar. Bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum hiçbir endişeniz olmasın."

"SİYASETÇİ KİBİRDEN UZAK OLACAK"

"Herkese hesap verecek siyasetçi, kibirden uzak olacak, halkını, doğasını sevecek siyasetçi. Sizler derelerinize sahip çıktınız. Tüm Türkiye'ye örnek oldunuz. Sorsalar Türkiye'de çevresine en çok sahip çıkan ilçe neresi diye Fındıklı denir. Şeffaf bir yönetim olmalı. Halkın vergileri ile hizmet yapan, maaşını alan belediye başkanı halka hesap verirse o yönetim şeffaf olur. Bunu Saray için de söylüyorum hem halkın paraları ile iş yapacaksınız hem de hesap vermeyeceksiniz, halka teba gibi davranacaksınız. Bunun adı kibirdir. Mesela şehir hastaneleri ne kadara mal oldu bilen var mı? Ben de bilmiyorum."

"KİBRİN FOTOĞRAFINI GÖSTERMEK İSTİYORUM"

"Daha sonra Erdoğan'ın toprağa galoşla bastığı fotoğrafı gösteren Kılıçdaroğlu, "Toprak temizliktir. Bir siyasetçi nasıl olur da kendi ülkesinin toprağına galoşla basar. AKP'li kardeşlerime soruyorum, siz erdemden, toprağınızdan uzak durmayın. Ayakkabım toz olur, giydiğim pahalı elbise toz olur diye galoş giyenlere izin vermeyin!"

Kılıçdaroğlu'nun gösterdiği fotoğraf;