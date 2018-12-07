Kılıçdaroğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile Görüştü

CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, CHP olarak Kıbrıs
davasına en başından beridir sahip çıkan bir parti olduklarını söyledi.
Kılıçdaroğlu, günü birlik bir ziyaret için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
'ne (KKTC
) geldi. Ada'ya yaptığı ziyarette ilk olarak Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı
ile görüşen Kılıçdaroğlu, Ada'da yaşanan sel felaketinde yaşanan ölümler için Kıbrıs Türk halkına baş sağlığı dileklerini iletti.
Ada'da verilen mücadelenin destekçisi olduklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Ülkenin zengin bir üniversite kapasitesi var. Bu çok güzel. Yabancı öğrenciler ülkelerine gittiklerinde, burayı tanıtacaktır" dedi. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı da, Kıbrıslı Rumların çözüm konusundaki 'uyuşmaz' tavrına işaret etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
---------------
Kılıçdaroğlu'nun Akıncı'yı ziyaretinden görüntü - Karahasan
Cumhurbaşkanı,Cumhuriyet Halk Partisi,Kıbrıs,Kemal Kılıçdaroğlu
07 Aralık 2018 Cuma 12:41