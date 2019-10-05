Haberler » Güncel » Haber

Kılıçdaroğlu, konuşmasını neden yarıda kestiğini açıkladı

Partisinin Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kızılcahamam'daki konuşmasına denk gelen konuşmasını yarıda kesmesiyle ilgili "Konuşmamı malum zat da dinlesin diye yarıda kestim" ifadelerini kullandı.

05.10.2019 14:36

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu Abant'ta düzenlenen CHP 27. Dönem 2. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'ndaki konuşmasını, aynı saatlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuştuğunun kendisine iletilmesi üzerine yarıda kesmişti.

"SÖYLEDİKLERİMİ ERDOĞAN DA DİNLESİN"

CHP lideri Kılıçdaroğlu partisinin Bolu Abant'ta düzenlenen Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuya ilişkin açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, öğleden önce yaptığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kızılcahamam'daki konuşmasına denk gelen konuşmasını neden yarıda kestiğini "Konuşmamı malum zat da dinlesin diye yarı da kestim. Çünkü hak diyoruz, adalet diyoruz, kardeşlik diyoruz. Söylediklerimizi vatandaş da, devletin üst kademesi de dinleyecek" sözleriyle açıkladı.

BAHÇELİ'YE SERT YANIT

MHP Lideri Bahçeli'nin "Dokunulmazlık" çıkışına da yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Dokunulmazlığımı kaldırmazsanız namertsiniz" ifadelerini kullandı.

ErdoğanErdoğan'ın konuşma yaptığını öğrenen Kılıçdaroğlu, konuşmasını yarıda kesti

Kılıçdaroğlu, konuşmasını neden yarıda kestiğini açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Kızılcahamam, Politika, Güncel

Son Dakika Güncel Haberleri
16:31 KKTC'de Cumhurbaşkanı Akıncı'ya, sosyal medya paylaşımı tepkisi
16:30 (güvenlik kamerası görüntüsüyle) maltepe'de binanın çatısı araçların üzerine böyle uçtu
16:30 GİSPİR Boat Show Tuzla, kapılarını açtı
16:30 Irak yönetiminden "göstericilerin güvenliği" vurgusu
16:29 Bursa'da kuyumcu soygunu (2) - yeniden
16:29 Bursa'da kuyumcu soygunu (2) - yeniden
16:29 Diyarbakır hdp önündeki eylemde 33'üncü gün; aile sayısı 53 oldu