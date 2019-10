Kılıçdaroğlu, konuşmasını yarıda kesti (3)

KILIÇDAROĞLU'NA 'BİTİRİN' NOTU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'CHP 27. Dönem 2. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nın ikinci oturumunda açıklamalarda bulundu. Konuşmasını saat 14.00'e almak zorunda kaldığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Konuşmamızı saat 14.00'e aldık malum zat da dinlesin diye. Bizim konuştuğumuz şeyler herkesin dinlemesi gereken şeyler, doğru şeyler. Sade vatandaştan en üst makama kadar hepsinin dinlemesi gereken şeyler. Çünkü biz adaletten bahsediyoruz, kardeşlikten, beraber yaşamaktan, farklı düşünsek bile aynı toprakta aynı havayı teneffüs etmekten bahsediyoruz. Ayrışmak bizim kitabımızda yok. Ayrışmak kavga etmek bizim düşüncemizde yok. O yüzden bizim sesimi kesmek isteyebilirler ama ne yaparlarsa yapsınlar biz sesimizi geniş kesimlere duyuracağız" dedi.

BAHÇELİ'YE 'DOKUNULMAZLIK' YANITI

Kılıçdaroğlu, MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye de dokunulmazlık konusunda cevap vererek, "Düne kadar beka diyorlardı. Tank palet fabrikasını söylediğim için rahatsızlar ben biliyorum. Bunu söylediğim için beni susturmak istiyorlar ben biliyorum. Bunu söylediğim için beni tehdit ediyorlar ben biliyorum. Bunu söylediğim için 'dokunulmazlığınızı kaldıracağız' diyorlar. Dokunulmazlığımı kaldırmazsanız namertsiniz" dedi.

O NOT KÜRSÜDE KALDI

Öte yandan CHP lideri Kemal Kılıçaroğlu'nun saat 10.00'da yaptığı konuşmasını yarıda kesmesine neden olan not da ortaya çıktı. Konuşma yapılan kürsüde kalan not görüntülendi. Notta, "AK Parti anlaşmaya uymadı. Siz başlayınca Recep Tayyip Erdoğan çıktı. Gündeme dair değerlendirmeyi saat 14.00'te yapacağım diyerek bitirin" yazıldığı görüldü.