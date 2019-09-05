Kılıçdaroğlu Kurtuluş Müzesi'ne hayran kaldı

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Eskişehir'e gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarihi Odunpazarı Bölgesi'nde hizmet veren Eskişehir Kurtuluş Müzesi'ni gezdi.

Eskişehir ziyaretlerine Alpu İlçesi'nden başlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra beraberindeki Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Milletvekilleri Burcu Köksal, Jale Nur Süllü ve Utku Çakırözer ile birlikte Tarihi Odunpazarı Bölgesi'nde Eskişehir Kurtuluş Müzesi'ni gezdi. Müze ziyareti sırasında Kemal Kılıçdaroğlu'na Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen eşlik ederken, müze hakkında Kılıçdaroğlu'na bilgi verdi. Müzeyi büyük bir dikkatle gezen Kılıçdaroğlu, başta Eskişehir olmak üzere cumhuriyet tarihi açısından müzenin çok kıymetli olduğunu ifade etti. Kılıçdaroğlu "Sayın Hocamız Yılmaz Büyükerşen'in Eskişehir için yaptıklarını tüm Türkiye biliyor. Kendisi yerel yönetimlerde tüm belediye başkanlarımıza örnek olan bir isim. Eskişehir'in Kurtuluş Müzesi de Sayın Büyükerşen'in vizyonuna ve ismine yakışır bir müze olmuş. Tarihimizi teknolojiyi de en iyi şekilde kullanarak böylesine detaylı anlatan bir müzeyi hizmete sunduğu için kendisini ve ekibini kutluyorum. Çocuklar ve engelli vatandaşlarımızın da müzede unutulmadığını görmek beni ayrıca mutlu etti. Müze ziyaretimiz vesilesiyle Kurtuluş Savaşımızın kahramanı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyorum" dedi.