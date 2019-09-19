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Kılıçdaroğlu Maltepe'de çocuklarla deney yaptı

Kılıçdaroğlu Maltepe'de çocuklarla deney yaptıİSTANBUL - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe Belediyesi Üreten Engelliler Merkezi, Çocuk Bilim Merkezi ve Kreş'ini ziyaret etti.

19.09.2019 19:32
Kılıçdaroğlu Maltepe'de çocuklarla deney yaptı
İSTANBUL - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe Belediyesi Üreten Engelliler Merkezi, Çocuk Bilim Merkezi ve Kreş'ini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ziyaret ettiği Çocuk Bilim Merkezi ve Kreş'inde çocuklarla deney yaptı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe'de Kastamonu günleri açılışına katıldı. Buradaki açılıştan sonra Kılıçdaroğlu, Maltepe Belediyesi Üreten Engelliler Merkezi ile Çocuk Bilim Merkezi ve Kreş'ine ziyaretlerde bulundu. Açılıştan sonra Üreten Engelliler Merkezi'ne ziyarette bulunan Kılıçdaroğlu'na İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da eşlik etti. Burada çay içtikten sonra CHP Genel Başkanı Çocuk Bilim ve Kreş merkezine geçti.
Çocuk Bilim Merkezi ve Kreş'inde çocukları ziyaret eden Kılıçdaroğlu, çocuklarla fotoğraf çektirdi. Deney odasına geçen Kılıçdaroğlu, burada çocuklarla deney yaptı.
Kılıçdaroğlu Maltepe'de çocuklarla deney yaptı

Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe, Genel

Kaynak: İHA

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