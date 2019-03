Kaynak: DHA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Maltepe 'de tapu dağıtım törenine katıldı. Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen törende bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu , vatandaşın tapu sorunu olduğunu ve Maltepe 'de bunu çözdüklerini belirterek, şunları söyledi:"Vatandaşın oturduğu evin tapusu yok. Kaç yıldır oturuyorsun diye soruyorsun, 'torun sahibi oldum' diyor. Niye çözülmüyor? Vatandaşın derdi mi var? Var. Niye çözülmüyor. İktidarların görevi nedir? İktidara geldiği zaman vatandaşın sorununu çözmektir. İktidara geldiğinde vatandaşın sorununu çözmüyor, o sorunu her seferinde bir çıkar için kullanıyorsa o samimi bir politikacı değildir. Dürüst bir politikacı değildir. Ahlaklı bir politikacı değildir. Biz siyasette ahlakı egemen kılmak istiyoruz. Dürüstlüğü egemen kılmak istiyoruz. Kimlik üzerinden ayrışma inanç üzerinden ayrışılma yaşam tarzı üzerinden ayrışma. Bunlar doğru değil: bunlar hiçbir ülkede o ülke için bir artı getirmemiştir. Her ülkede ayrışmaya yol açmıştır. Bizim ayrılmaya değil kaynaşmaya bir arada olmaya ihtiyacımız var" dedi. Kılıçdaroğlu mağdurlara sahip çıkacaklarını belirterek, "Biz şunu çok iyi biliyoruz. Bizim bir karakterimiz var. Biz Kuvayı Milliyeciyiz. Hiçbir zaman zalimin önünde diz çökmedik. Diz çökmeyeceğiz. Her zaman mazlumun yanında olacağız. Haklının yanında olacağız."- İstanbul