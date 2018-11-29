Kılıçdaroğlu'nun, Man Adası Davasından Aldığı Toplam Ceza 1 Milyon 18 Bin TL Oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının, 12 Aralık 2017'de bir televizyon kanalında yaptığı konuşmada kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı 500 bin liralık manevi tazminat davası karara bağlandı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve yakınlarına 190 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi.

TOPLAM TAZMİNAT 1 MİLYON 18 BİN LİRA OLDU

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, daha önce de söz konusu iddiaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a toplam 5 kez tazminat ödemeye mahkum edildi. Kılıçdaroğlu, iddiaları nedeniyle İstanbul'da açılan 5 farklı tazminat davasında, 1 milyon 18 bin lira tazminata mahkum edilmiş oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

İLK CEZA 197 BİN TL

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarının, 28 Kasım 2017'de partisinin grup toplantısındaki yaptığı konuşmalar nedeniyle Kılıçdaroğlu'na açtığı 1 milyon 500 bin liralık manevi tazminat davası, 7 Haziran'da karara bağlanmıştı. Kılıçdaroğlu, Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına toplam 197 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

İKİNCİ CEZA 142 BİN TL

Anadolu 9. Asliye Hukuk Mahkemesi, aynı iddialar üzerine açılan bir başka davada, 13 Haziran'da, Kılıçdaroğlu'nun 142 bin lira manevi tazminat ödemesine karar vermişti.

ÜÇÜNCÜ CEZA 359 BİN TL

Üçüncü tazminat davasının görüldüğü Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi, davalı Kılıçdaroğlu'nu 359 bin lira manevi tazminata mahkum etmişti.

DÖRDÜNCÜ CEZA 130 BİN TL

Yine aynı mahkemede açılan dördüncü tazminat davasında da Kılıçdaroğlu, 130 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edilmişti.

SON CEZA

Kılıçdaroğlu aleyhine açılan 500 bin liralık manevi tazminat davası bugün karara bağlandı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve yakınlarına 190 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi. Son cezayla beraber toplam ceza 1 milyon 18 bin lira oldu.

DAVA DİLEKÇESİNDEN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kardeşi Mustafa Erdoğan ve eniştesi Ziya İlgen'in avukatlarınca İstanbul Anadolu Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dilekçede, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin 21 Kasım 2017'deki grup toplantısında birtakım belgeler açıklayacağını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarının yurt dışına milyonlarca dolar para transfer ettiğini iddia ettiği belirtilmişti.

Dilekçede, davalı Kılıçdaroğlu'nun 28 Kasım 2017'de de "Yurt dışına milyonlarca dolar para aktarıldığını ispat ediyorum." şeklinde elinde salladığı ancak göstermediği belgelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına iftira yolu ile hakarette bulunduğu kaydedilmişti.

Aynı gün söz konusu iddialara ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınları adına Kılıçdaroğlu'ndan yargı önünde hesap sorulacağı ve iddia ettiği belgeleri yayınlaması amacıyla açıklama yayınladıkları aktarılan dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun buna rağmen hakaret ve iftiralarına süreklilik arz edecek şekilde devam ettiği, 19 Aralık 2017'de NTV televizyonunda katıldığı bir programda da çeşitli beyanlarda bulunduğu anlatılmıştı.