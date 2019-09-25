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Kılıçdaroğlu, Mehmet Tolga Yıldırım'ın cenaze törenine katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kanser tedavisi gördüğü hastanede 68 yaşında hayatını kaybeden emekli hesap uzmanı Mehmet Tolga Yıldırım'ın cenaze törenine katıldı.

25.09.2019 13:40Kılıçdaroğlu, Mehmet Tolga Yıldırım'ın cenaze törenine katıldı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kanser tedavisi gördüğü hastanede 68 yaşında hayatını kaybeden emekli hesap uzmanı Mehmet Tolga Yıldırım'ın cenaze törenine katıldı.
Kılıçdaroğlu, cenaze namazının kılınacağı Moda Camisi'ne, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ile geldi.
Yıldırım'ın ailesine başsağlığı dileyen Kılıçdaroğlu, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazında saf tuttu, dua etti.
Namazın ardından Mehmet Tolga Yıldırım'ın naaşı, omuza alınarak cenaze aracına taşındı. Kılıçdaroğlu da cenazeye omuz verdi.
Mehmet Tolga Yıldırım'ın eşi Müjgan Yıldırım, kızları Ufuk Yıldırım Altaş, Burcu Yıldırım Kutlualp ve Başak Yıldırım ile damatları Hasan Hüseyin Altaş, Emir Kutlualp törende taziyeleri kabul etti.
Müjgan Yıldırım, yaptığı açıklamada, eşinin 8,5 yıldır kanser tedavisi gördüğünü, üç hafta kemoterapi aldığını söyledi.
Eşinin savaşçı bir ruha sahip olduğunu dile getiren Yıldırım, "Bu dünyadan bir melek geçti. O kadar müstesna bir insandı. Ben 45 yıldır beni incitecek kusur arıyorum ama yok böyle bir insan yok. Acım çok büyük. Onsuz hayat çok zor." dedi.
Yıldırım'ın cenazesi Karacaahmet Mezarlığında toprağa verildi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Tolga Yıldırım, Güncel

Kaynak: AA

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