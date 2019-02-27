Kılıçdaroğlu: "Meydanı da Biz Yapacağız Camiyi de Biz Yapacağız"

<a class='keyword' href='/chp/' title='CHP'>CHP</a> Genel Başkanı <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/kemal-kilicdaroglu/' title='Kemal Kılıçdaroğlu'>Kemal Kılıçdaroğlu</a>, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/batman/' title='Batman'>Batman</a>'ın <a class='keyword' href='/sason/' title='Sason'>Sason</a> ilçesinde düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. (2)<br><br>'Allah'tan korkmuyorlar. Allah'tan korksalar memleket bu hale mi gelirdi'<br><br>'Bunlar <a class='keyword' href='/trump/' title='Trump'>Trump</a>'tan korkuyorlar, Macron'dan korkuyorlar, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/merkel/' title='Merkel'>Merkel</a>'den korkuyorlar'<br><br>'En büyük dert, 17 yıldır bu memleketi yönetip memleketi kuru soğana muhtaç edenlerdir. En büyük dert budur zaten'