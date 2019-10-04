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Kılıçdaroğlu mikrofonsuz konuştu (3)

GÖLCÜK TABİAT PARKI'NI GEZDİCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu Belediyesi'ni ziyaret ettikten sonra Gölcük Tabiat Parkı'na geçti.

04.10.2019 17:10Kılıçdaroğlu mikrofonsuz konuştu (3)

GÖLCÜK TABİAT PARKI'NI GEZDİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu Belediyesi'ni ziyaret ettikten sonra Gölcük Tabiat Parkı'na geçti. Gölcüklülerle bir süre sohbet edip, fotoğraf çektiren Kılıçdaroğlu, ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kullandığı golf aracıyla göl etrafında tur attı. Golf aracına CHP'li milletvekilleri de bindi. Başkan Özcan, gezide, Kılıçdaroğlu'na Gölcük'ün doğal güzellikleriyle ilgili bilgiler verdi. Göl manzarasında fotoğraf çektiren CHP lideri Kılıçdaroğlu, buradan Kıbrıscık ilçesine geçti.



Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Gölcük, Bolu, Politika

Kaynak: DHA

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