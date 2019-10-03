Kılıçdaroğlu: Milet İttifakı'nı bozmak için istihbarat elemanları devreye konuldu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın bozulması için derin devletin araya girdiğini söyledi. İttifakın bozulması istendiğini belirten Kılıçdaroğlu, "İstihbarat elemanları dahil olmak üzere pek çok kişi devreye konulup, 'Millet İttifakı'nı nasıl bozarız' arayışı içindeler. Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin ittifakını bozmaya yönelik bir Saray hareketi bu." dedi.

"DERİN DEVLET ARAYA GİRİYOR"

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuşan Kılıçdaroğlu, konuyu derin devlete bağladı. İYİ Parti'nin HDP'den duyduğu rahatsızlığını soran Sarıkaya'ya, Kılıçdaroğlu şu ilginç yanıtı verdi: "Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin ittifakını bozmaya yönelik bir Saray hareketi bu. Çünkü Saray ittifakın bir şekilde bozulmasını istiyor. Araya pek çok kişiyi koyuyorlar. Kişi derken, derin devletin, daha doğrusu; ne denir bilmiyorum ki, istihbarat elemanları dahil olmak üzere pek çok kişi devreye konulup, 'Millet İttifakı'nı nasıl bozarız' arayışı içindeler. Ben bu ittifakın bozulacağını sanmıyorum."

İYİ PARTİ SÖZCÜSÜ'NDEN KAFA KARIŞTIRAN AÇIKLAMA

Öte yandan yeni yasama yılı açılışı öncesi CNN Türk canlı yayınına konuk olan İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, kendisine yöneltilen "CHP'yle ittifak bitti mi?" sorusuna şu cevabı vermişti: "Millet ittifakının belirli ölçüde hassasiyetleri var. Hassasiyetlerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz bir beraberliğimiz var. Bu beraberliğin üzerimize yüklediği bir sorumluluk var, bu sorumlulukları namusumuz bildik. İlkeli bir birlikteliğimiz oldu, ilkeli bir ayrılık olur. 'Canımız sıkıldı ayrılıyoruz' demeyiz. Diyoruz ki, terörü ve şiddeti hak arama enstrümanı olarak gören hiç kimseye yakınlık olmayacak. Biz yakınlık duyana da yakınlık duymayız."