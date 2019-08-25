Haberler» Politika» Haber

Kılıçdaroğlu: milletimizin başı sağ olsun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda çıkan çatışmada şehit olan 3 asker ile ilgili olarak, "Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

25.08.2019 14:58 Kılıçdaroğlu: milletimizin başı sağ olsun
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda çıkan çatışmada şehit olan 3 asker ile ilgili olarak, "Milletimizin başı sağ olsun" dedi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Irak'ın kuzeyinde devam eden 'Pençe-3' harekatında, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerin şehit, 7 askerin yaralanmasına ilişkin başsağlığı mesajı paylaştı. Kılıçdaroğlu, "Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda, PKK'lı bölücü teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!" ifadelerini kullandı.



Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Irak, Politika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Haberleri
16:40   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da
16:36   Konya ile Kuzey Kıbrıs arasındaki bağlar güçleniyor
16:18   Erdoğan'dan Zafer Haftası mesajı
16:00   PKK'lı teröristlerin HDP'li milletvekilleri ile yakın teması ortaya çıktı
16:00   CHP Genel Başkan Yardımcıları Torun ve Ağbaba Malatya'da
15:53   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi mesajı
15:21   AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısı