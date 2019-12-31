Haberler » Politika » Kılıçdaroğlu, Milletvekili Öztunç'un babasının cenaze törenine katıldı - Haberler

Kılıçdaroğlu, Milletvekili Öztunç'un babasının cenaze törenine katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un babası Nasır Öztunç'un (78) cenaze törenine katıldı.

31.12.2019 14:00 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:04
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş Ali Öztunç'un babası Nasır Öztunç'un (78) cenaze törenine katıldı.
Pir Sultan Abdal Cemevi ve Kültür Merkezi'ndeki törene, Öztunç ailesinin yanı sıra Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, eski Bakanlardan İsmet Yılmaz, bazı CHP Genel Başkan Yardımcıları, Grup Başkanvekilleri ve milletvekilleri ile partililer katıldı.
Kılıçdaroğlu, cenaze namazı ve duanın ardından bir süre Öztunç'un tabutunu taşıdı.
Nasır Öztunç'un cenazesi Kahramanmaraş'ta toprağa verilecek.
Kılıçdaroğlu, Milletvekili Öztunç'un babasının cenaze törenine katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Milletvekili, Politika

Kaynak: AA


Politika

Son Dakika Haberleri

15:37   Irak'ta protestocular ABD Büyükelçiliği binasının duvarını aştı - Haberler
15:32   Dev Holding'te kardeşler arasında yönetim krizi - Haberler
15:32   Karısını öldüresiye dövdü - Haberler
15:30   Aydın'da 45 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 7 kişi yakalandı - Haberler
15:28   Ayazcan ve Simge'ye ışık oldular - Haberler
15:22   Son dakika: Trump, Irak'taki Amerikan Büyükelçiliği'ne yönelik saldırıyı İran'ın organize ettiğini savundu - Haberler
14:20   Suriyeli savaş pilotu albay, Esenyurt'ta öldürüldü - Haberler
14:15   2020'ye ilk giren ülke Yeni Zelanda oldu - Haberler
14:15   Cezaevinen izinli çıkarak eşini 20 yerinden bıçaklayan adam adliyede - Haberler
13:56   İzmir'de peş peşe iki kişiyi öldüren zanlı "ben yapmadım" dedi - Haberler
31.12.2019 15:42:59