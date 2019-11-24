Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin "İddialara fotoğrafla cevap verelim" teklifini kabul etmedi

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın tartışma yaratan yazısının ardından Muharrem İnce, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak birlikte fotoğraf çektirelim çağrısında bulundu. CHP lideri ise İnce'nin teklifini, "Bakarız" diyerek kabul etmedi.

"KÜLLİYE'YE GİDEN CHP'Lİ KİM?" TARTIŞMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir CHP'li ile bir araya geldiği ve görüşmede bu kişinin genel başkanlığının konuşulduğu iddiaları CHP içinde yeni bir tartışma başlattı.

İddiayı gündeme getiren gazeteci Rahmi Turan'ın kaynağının kendisine "Erdoğan'la görüşen CHP'linin Muharrem İnce olduğunu" söylediğini ileri sürmesi tartışmaları farklı bir boyuta taşıdı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İNCE'YE RET

Tartışmaların odağındaki isim Muharrem İnce ise Kılıçdaroğlu'nu arayarak bir teklifte bulundu. İnce, Kılıçdaroğlu'na "İddialara fotoğrafla cevap verelim" dedi. Fakat Kılıçdaroğlu, "Görüşürüz, bakarız" diyerek teklifi olumlu karşılamadı.

"GENEL BAŞKAN'I ARADIM TEKLİFİMİ KABUL ETMEDİ"

Gazeteci Ahmet Hakan'a konuşan İnce'nin açıklamaları şu şekilde:

Partim yara aldığı için ciğerim yanıyor. Genel Başkan'ı aradım. Birlikte fotoğraf verelim dedim. Bu belayı birlikte def edelim dedim. Parti yara alıyor, daha da yara alacak dedim. Görüşürüz, bakarız falan dedi. Kabul etmedi.

CHP Genel Başkanı, başaramayabilir. Ama CHP Genel Başkanı, partililerine güvenmek durumundadır. Genel Başkan, partililerine güvenmek yerine iftiralara, yalanlara "Doğrudur" demiştir. Beni asıl yaralayan işte budur. Ciğerim işte asıl o zaman yanar.

"GENEL MERKEZ'DE CHP'Lİ YOK"

Genel Başkan süreci yönetemiyor. Parti zarar görüyor. Diyorlar ki: "Kemal Kılıçdaroğlu zaten en güçlü olduğu dönemde. Niye böyle şeylere tevessül etsin ki?" Unutmayın: Siyasette güçlülük, göreceli bir kavramdır. Hatırlayalım: Yarıştığımız kurultayda kendisi bin imza toplamıştır, buna karşılık 700 oy alabilmiştir.

RAHMİ TURAN: KENDİMİ AFFETMİYORUM

Sözcü yazarı Rahmi Turan, CHP'li bir ismin Külliye'de Erdoğan'la görüştüğünü kaleme aldı. Türkiye'nin gündemini sarsan iddia kulisleri hareketlendirirken Turan, Erdoğan'la görüşen ismin Muharrem İnce olduğunu da söylemişti. Tepkilerin gelmesi üzerine bugün tekrardan bir yazı kalem alan Turan, "İddianın belgesini istemem gerekirdi. Hata yaptım. Kendimi affetmiyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

Sözcü yazarı Rahmi Turan, "Beştepe'de Erdoğan'la görüşen CHP'li" başlıklı yazısında, bir CHP'linin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gizli bir görüşme gerçekleştirdiğini iddia etti. Turan ayrıca Erdoğan'ın ismi gizli olan CHP'liye 'genel başkan olması gerektiğini söyledi' iddiasında da bulundu.

Söz konusu iddiayı Cumhurbaşkanlığı kaynakları yalanladı. Turan ise bunun üzerine bahsi geçen ismin Muharrem İnce olduğunu söyledi. Muharrem İnce görüşme iddialarını kesin bir dille yalanladı. Ardından da Rahmi Turan gelen tepkiler üzerine bilgiyi Talat Atilla'dan aldığını dile getirdi. Talat Atilla ise haberi Kemal Kılıçdaroğlu'na doğrulattığını açıkladı.