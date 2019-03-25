Kılıçdaroğlu, Muhsin Yazıcıoğlu'nu Andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 10. yılında rahmetle andı.<br><br>Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Yazıcıoğlu'na ilişkin paylaşımda bulundu.<br><br>Kemal Kılıçdaroğlu, 'Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 10. yılında rahmetle anıyoruz. Ölümünün üzerindeki sır perdesinin kaldırılmamasının sorumlusu iktidardır. Sorumluluğunun gereğini yerine getirmesini bekliyoruz.' ifadelerini kullandı.