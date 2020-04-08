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Kılıçdaroğlu Musevilerin Hamursuz Bayramı'nı kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Musevilerin Hamursuz Bayramı'nı (Pesah) tebrik etti.

08.04.2020 12:18 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:18
Kılıçdaroğlu Musevilerin Hamursuz Bayramı'nı kutladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Musevilerin Hamursuz Bayramı'nı (Pesah) tebrik etti.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:
"Tüm insanlığın salgın hastalıkla ciddi bir sınavdan geçtiği bu günlerde, hepimiz tek yüreğiz. Musevi vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm Musevilerin Hamursuz Bayramı'nı (Pesah) kutluyor, ülkemizden dünyaya bir hoşgörü mesajı olarak ulaşmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu, Hamursuz Bayramı, Twitter, Güncel
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