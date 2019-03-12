Bakan Soylu'ya "5 Paralık Adam" Diyen Kılıçdaroğlu'na, Dokunulmazlığın Kaldırılması İçin Fezleke Hazırlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik hakaret içeren ifadeleri nedeniyle fezleke hazırlanarak dokunulmazlığının kaldırılması istendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen yıl Haziran ayında katıldığı bir televizyon kanalı canlı yayınında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

"5 KURUŞLUK DEĞİL ASLINDA 5 PARALIK"

"5 kuruşluk değil aslında 5 paralık. Dava açtım ama 5 para olmadığı için mecburen 5 kuruşluk açtık. Çünkü iddiayı yapan 5 paralık. 5 paralık adama doğru dürüst tazminat davası açılmaz. 5 paralık tazminat davası açtım ki onurlu bir insan olmadığını kamuoyuna göstermek için"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

SOYLU'NUN AVUKATI HAREKETE GEÇTİ

Bu ifadelerin ardından, İçişleri Bakan Süleyman Soylu'nun avukatı tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

İçişleri Bakan Süleyman Soylu

DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILABİLİR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma neticesinde Kılıçdaroğlu'nun hakkında dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlandı.

Adalet Bakanlığına gönderilen fezlekede, "Şikayet edilen 27. Dönem Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun müşteki Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu kastederek kullandığı ifadelerle müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek şekilde tahkir etmek suretiyle kendisine isnat edilen kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçunu işlediği yönünde yeterli ve kanuni delilin kanuni unsurlarıyla mevcut olduğu, adı geçen milletvekili hakkında anayasanın 83. maddesine istinaden dokunulmazlığın kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği kanaatine varılmıştır" ifadelerine yer verilerek, şüpheli Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması talep edildi.

Kaynak: İHA