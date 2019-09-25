Kılıçdaroğlu'na CHP'li vekillerin IMF ile görüşmesi soruldu: Gizli bir şey yok

CHP Lideri Kemal Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Uluslararası Para Fonu (IMF) heyetinin CHP ve İYİ Partililer ile görüşmesine ilişkin soru üzerine, görüşmenin olağan olduğunu ve ilk kez olmadığını ifade etti.

"İLK KEZ YAPILMIYOR"

Kılıçdaroğlu, IMF soruna şu şekilde cevap verdi: IMF heyeti ne zaman Türkiye'ye geliyorsa sadece bakan ve bürokratlarla değil sivil toplum örgütleri ve akademik dünya ile görüşüyor. Gizli kapaklı bir görüşme değil, ilk kez de yapılmıyor.

"HER GELİŞLERİNDE GÖRÜŞÜLÜYOR"

IMF heyetinin her geldiğinde görüşmelerin yapıldığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Hemen hemen her gelişlerinde yapılıyor. Üstü kapalı bir görüşme olarak sunuluyor. Kamuoyuna yansıması IMF ile iktidar arasındaki görüşmelerin üstünün kapatılmasına yönelik. Davet eden kim? Siz davet ettiniz. STK'larla da görüşüyorlar. Yeni bir olay değil." şeklinde konuştu.

CHP, İYİ PARTİ VE IMF GÖRÜŞMESİ

Geçtiğimiz günlerde Uluslararası Para Fonu (IMF) heyeti ile CHP ve İYİ Partili vekiller görüşmüştü. IMF ile gizli görüşen iki partiye ise AK Parti ve MHP'den tepki gelmişti.

"DEMİRTAŞ TAHLİYE OLMALI"

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki tutuklama kararıyla ilgili de açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Dünyaya 'Türkiye'de adalet var' diyoruz. Buna kim inanır? Tahliye edilmesi gerekirken hakimler devreye giriyor ve tutuklu kalıyor. Türkiye'de keyfi bir yönetimin olduğu, adaletin bir kişinin dudakları arasından çıkacak sözlere kaldığını gösteriyor. Sen kimsin? Hakim mi savcı mı? O çok iyi biliyor bunu söylediği zaman hakimlerin gereğini yapacak." dedi.

"ERDOĞAN BİR DAHA SEÇİLEMEYECEK"

Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan CHP Lideri, "Erdoğan bir daha seçilemeyecek. Yeter artık milletin yakasından düşmesi lazım. Enflasyon var, mutfakta yangın var, hangi yüzle milletin karşısına çıkıp 'bana oy verin' diyecek? Harcanan paraların hesabını veriyorlar mı?" şeklinde konuştu.