Kılıçdaroğlu'na yumruk atan isim konuştu: Mağdur oldum, çalışamıyorum

Ankara'daki şehit cenaze töreninde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu yumruklayan Osman Sarıgün, "Pazartesi ve perşembe günleri jandarmaya gidip imza atıyorum. Bu yüzden çalışamıyorum. Hâlâ bir iddianame hazırlanmadı, şaşkınım" açıklamasında bulundu.

Sözcü gazetesi'nden Saygı Öztürk'e konuşan Osman Sarıgün, şunları söyledi:

"Adalet beni de mağdur etti. Pazartesi ve perşembe günleri jandarmaya gidip imza atıyorum. Ankara'dan bir avukat geldi, imza atma işini kaldıracağını söyledi ama daha kaldırılmadı. 12 Eylül 2019'a kadar imza atacağım söylenmişti. Sürem doldu. Şimdi de 22 Ocak'a kadar imza atma zorunluluğu getirildiği söylendi. Beni daha savcılıktan veya başka bir yerden çağırmadılar. Vallaha bilmiyorum niye çağırmadıklarını. Ben de bu duruma şaşırıyorum.

"KILIÇDAROĞLU'NU KARŞIMDA GÖRDÜM"

Pişmanlığım şöyle. Ben mağdur oldum. Çalışmaya gidemiyorum. Pazartesi-Perşembe günleri imza olunca bir yere çalışmaya gidemiyorum. Alnımın emeğiyle çalışıp yiyen insanım. Kimseden para istemiyorum ama çalışamadığım için de mağdurum. Savcılıkta verdiğim ifadede pişman olduğumu, üzgün olduğumu belirtip özür de dilemiştim. Yalnız ben değil, köyden 58 kişi haftada iki gün imza vermeye gidiyor. Çubuk'un içinde de aynı durumda olanlar var. Böyle bir olaya sebebiyet verdiğim için bana kızan da var, kızmayan da var. Bazıları 'Başımıza gelen hep senin yüzünden oldu' diyor. Sohbetlerimizde kimileri de 'Yapmamalıydın' diyor. Aslında başta bana koruma vurdu. Ben de ona vurdum gözlüğünü kırdım. Korumaya bir daha vurmak istedim. O gözlüğünü almak için eğilince 'Eyvahh' dedim. Kılıçdaroğlu'nu karşımda gördüm. O anda iş işten geçti.

"ELİNİ ÖPMEMİ SÖYLEDİLER"

Devlet adamı, bir parti lideri. Benim neyime gidip ona vurmak? Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde de oyumu CHP adayına vermiştim. Bir kızgınlık anında vurmuş oldum. Kendisine kastım, garezim yok. Ama biz yanlış yaptık. Sizin de elinizden geliyorsa jandarmaya gidip imza verme zorunluluğumun kaldırılması için bana yardımcı olun. Kılıçdaroğlu'na mektup yaz, özür dile, git elini öp diyenler de oldu ama ben gitmiyorum, tedbirli davranıyorum. Belki dedim bu taraf öyle diyor bu taraf böyle diyor, yarın birileri de çıkıp bu işleri parayla mı yaptığımı söylerler. Nitekim bana para teklif eden de oldu. Ama bu kişi AKP'li mi, CHP'li bilmiyorum. Bir daha da gelmemelerini söyledim.

"İNEK HIRSIZI OLDUĞUM TAMAMEN UYDURMA"

İnek hırsızı olduğum tamamen uydurma. İftira atanlara da dava açacağım. Yarın gel, savcılık kağıdını sana da vereyim."