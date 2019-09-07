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Kılıçdaroğlu'na yumurta atan saldırganın kimliği belli oldu

Kuşadası'nda belediye önünde konuşma yaptığı sırada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yumurta atan kişinin kimliği belli oldu.

07.09.2019 21:55 Kılıçdaroğlu'na yumurta atan saldırganın kimliği belli oldu

Kuşadası'nda belediye önünde konuşma yaptığı sırada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yumurta atan kişinin kimliği belli oldu. Aydın ve ilçelerindeki iki günlük programının son durağında Kuşadası'na gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Belediye binası önünde konuşma yaptığı sırada yumurtalı saldırıya uğradı. Yumurtalar Kılıçdaroğlu'na isabet etmezken, 1 kişi polis tarafından gözaltına alınarak Kuşadası Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Yapılan araştırma sonunda yumurtalı saldırıyı gerçekleştiren kişinin Bitlis Mutki nüfusuna kayıtlı 40 yaşındaki İrfan Ö. olduğu belirtildi. İrfan Ö.'nün kısa bir süre önce Söke'de korumalığını yaptığı bir AVM sahibi ile yaşadığı sorunların ardından cezaevine girdiği ve kısa bir süre öncede cezasını tamamlayarak tahliye olduğu öğrenildi.

(Zafer Hacısalihoğlu/İHA)


Kemal Kılıçdaroğlu, Kuşadası, Güncel

Kaynak: İHA

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