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Kılıçdaroğlu'ndan 19 Eylül Gaziler Günü paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ülkemizin birlik ve bütünlüğü uğruna büyük bir fedakarlık gösteren tüm gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum.

19.09.2019 15:36Kılıçdaroğlu'ndan 19 Eylül Gaziler Günü paylaşımı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ülkemizin birlik ve bütünlüğü uğruna büyük bir fedakarlık gösteren tüm gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.
Kılıçdaroğlu, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Kemal Kılıçdaroğlu, "Ülkemizin birlik ve bütünlüğü uğruna büyük bir fedakarlık gösteren tüm gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Atatürk'e gazi unvanı ve mareşal rütbesi verilmesinin yıldönümünde, bütün kahraman gazilerimizin Gaziler Günü'nü kutluyorum." açıklamasını yaptı.

19 Eylül Gaziler Günü, Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter, Politika

Kaynak: AA

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