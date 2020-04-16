Kılıçdaroğlu’ndan Adana’daki sahra hastanesiyle ilgili eleştirilere yanıt: Durumu yanlış anlıyorsunuz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana 'da inşa edilen ve eleştirilerin odağındaki olan sahra hastanelerinin büyük kısmının çadır olduğunu belirterek eleştirenlerin durumu yanlış anladığını söyledi.

"SİZ DE GİDİN AMELİYATHANE YAPIN O ZAMAN"

Adana'ya yapılan sahra hastanesine ilişkin gelen eleştirilere yanıt veren CHP Lideri, "Adı üstünde sahra hastanesi, Bir sahrada kurduğumuz geçici bir hastane, sürekli bir hastane değil. Eleştirenler bunu bir şehir hastanesi gibi düşünüyor ya da devlet hastanesi gibi düşünüyorlar. Öyle bir şey değil, bu sahra hastanesi. Sahra hastanelerinin büyük bir kısmı çadırdır. 'Vay efendim işte burada bir hastane, ameliyathane yok, şu yok, bu yok vesaire'. E siz de gidin ameliyathaneyi yapın o zaman. Yani kalp nakli mi yapacaksınız? Hayır." ifadelerini kullandı.

Adana'daki sahra hastanesi ve Belediye Başkanı Zeydan Karalar

NE OLMUŞTU?

Adana Büyükşehir Belediyesi, TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi alanında 1000 yataklı sahra hastanesi yapıldığını duyurmuştu. Söz konusu hastane, yetersiz olduğu yönünde çok sayıda eleştiri almıştı.

SAHRA HASTANESİ NE DEMEK?

Bir sahra hastanesi, daha kalıcı tesislere güvenli bir şekilde taşınmadan önce sahadaki geçici olarak geçici olarak ilgilenen küçük bir mobil tıbbi birim veya mini hastanedir. Bu terim ezici bir çoğunlukla askeri durumlara atıfla kullanılır, ancak felaket zamanlarında da kullanılabilir.