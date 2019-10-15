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Kılıçdaroğlu'ndan Ali Topuz için başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün gece vefat eden eski bakanlardan Ali Topuz'a (87), Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

15.10.2019 11:50Kılıçdaroğlu'ndan Ali Topuz için başsağlığı mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün gece vefat eden eski bakanlardan Ali Topuz'a (87), Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.
Kemal Kılıçdaroğlu, "Örnek siyaset ve devlet adamı kimliğiyle tanınan, ülkemize ve partimize önemli katkılar sunan eski bakanımız Ali Topuz'u kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve partimize başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Ali Topuz, Politika

Kaynak: AA

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