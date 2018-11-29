Kılıçdaroğlu'ndan Almanya Parlamentosuna Ziyaret

CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, SPD Dış İlişkiler Sorumlusu Konstantin Woinoff ile Almanya
Parlamentosunu ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya'da ziyaretlerine devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parlamenter Dietmar Nietan ve SPD Dış İlişkiler Sorumlusu ve İlerici İttifak Genel Sekreteri Konstantin Woinoff ile bir araya geldi. Alman Parlamentosunda gerçekleşen buluşmada kardeş partiler CHP ve SPD arasındaki ilişkiler ele alındı.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, görüşmenin ardından Konstantin Woinoff rehberliğinde Alman Parlamentosunu gezdi. - BERLİN
Cumhuriyet Halk Partisi,Almanya,Kemal Kılıçdaroğlu
29 Kasım 2018 Perşembe 16:27