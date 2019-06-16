16.06.2019 10:39
Haberler»Güncel » Haber

Kılıçdaroğlu'ndan "Babalar Günü" mesajı

Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Çocuklarına iyilik ve doğruluk yolunu gösteren, onların ilk kahramanı olan cefakar babaların, Babalar Günü'nü kutluyorum.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Çocuklarına iyilik ve doğruluk yolunu gösteren, onların ilk kahramanı olan cefakar babaların, Babalar Günü'nü kutluyorum." ifadesini kullandı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, Babalar Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, paylaştığı mesajında, "Çocuklarına iyilik ve doğruluk yolunu gösteren, onların ilk kahramanı olan cefakar babaların, Babalar Günü'nü kutluyorum." ifadesine yer verdi.
Kılıçdaroğlu mesajında, çocuklarıyla görüntülerini de içeren 1 dakikalık video paylaştı.
Kaynak: AA
Twitter, Babalar Günü, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel

Son Dakika Haberleri
12:17 Diyarbakır'da 70 dönüm ekili arazi kül oldu
12:17 YKS'nin ikinci oturumu başladı
12:16 Fenerbahçe'de Tüzük Tadil Genel Kurulu iptal oldu
12:16 ÜNİVERSİTE SINAVI ÖNCESİ STADYUMDAKİ GENEL KURUL ÖĞRENCİ VE VELİLERİ TEDİRGİN ETTİ
12:15 Ali Koç: Bu toplantıyı tamamlıyoruz, gerçekleşemiyor
12:15 DHA YURT BÜLTENİ-6
12:15 YKS'nin ikinci oturumu