Kılıçdaroğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Türkiye ile DEAŞ'ı karşı karşıya getirmeyi mantıklı bulmuyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Barış Pınarı Harekâtı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Harekât öncesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile kısa bir telefon konuşmasını yaptığını belirten Kılıçdaroğlu, "Harekâta uçakların da destek verdiğini söyledi. Biz de Allah yardımcımız olsun diye karşılıklı temennide bulunduk" ifadesini kullandı.

Cumhuriyet'ten Sertaç Eş'in haberine göre, Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin en kısa zamanda Suriye yönetimi ile temasa geçmesi gerektiğini savundu.

"Türkiye, DEAŞ'ın yarattığı bütün sorunları üstlenmek gibi bir pozisyona geldi, bu ciddi bir risk değil mi?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "DEAŞ bizim açımızdan da ciddi bir terör örgütü. İslamiyeti kullanan, insanları öldüren, kafaları kesen vahşi bir terör örgütü. Türkiye'de uzantıları var. Uyuyan hücreler olduğu bir şekliyle dile getiriliyor.

TÜRKİYE İLE IŞİD'İ KARŞI KARŞIYA GETİRMEYİ MANTIKLI BULMUYORUM

Türkiye'nin sınırında olmayan bir terör örgütüyle mücadele etmesi eğer Suriye ile işbirliği olursa bir anlam ifade eder. Bu olmadığı takdirde askerlerimizin hayatını tehlikeye atarak bir mücadelenin yapılmasını anlamsız buluyorum. Orayı ABD zaten kontrol ediyor. Dolayısıyla Türkiye ile DEAŞ'ın karşı karşıya getirmeyi mantıklı bulmuyorum. Sınırın 50-70 kilometre ötesinde bir terör örgütüyle askerlerimizi muhatap kılmayı çok anlamlı bulmuyorum" yanıtını verdi.